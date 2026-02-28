Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

周末睇波手册｜曼联斗水晶官望再开连胜之路 阿仙奴剑指直取车路士扩大积分榜分差（附焦点直播表）

足球世界
更新时间：09:00 2026-02-28 HKT
发布时间：09:00 2026-02-28 HKT

欧赛战线暂时告一段落，周末重返各大联赛，英超周日曼联主场迎战水晶宫，盼延续好气势保持不败之余再打开连胜之路。而尾场更上演「伦敦打吡」，由阿仙奴主场对车路士，兵工厂今就力争直取蓝狮全取3分，以确保英超榜首之位。

曼联望延续气势保不败

曼联周日休息接近一周后主场迎战水晶宫，红魔最近由卡历克(Michael Carrick)接掌兵符后气势如虹，在先后击败曼城和阿仙奴下近6战保持不败，除了非洲兵回归和般奴费兰迪斯状态大勇外，不得不提是今夏加盟的施斯高(Benjamin Sesko)最近同样脚风相当顺，近7战上阵已攻入6球，最近2场对爱华顿和韦斯咸都以后备上阵成救世主，今战在充分休息后斗刚完成欧赛赛程的水晶宫，有望再下一城保不败之外，更有机会再冲击连胜。

「伦敦打吡」阿仙奴望直取车仔保榜首

阿仙奴最近在联赛内表现未如理想，对上宾福特和狼队都先后打和失分，反观劲敌曼城近5战收4胜1和，积分榜上已将分差收窄至仅5分，周末尾场「伦敦打吡」兵工厂对上车路士必望全取3分确保榜首之位，而2队今季有3次碰头机会，阿仙奴录得2胜1和可见亦有不少优势。另一边箱曼城周六深夜亦会对上列斯联，蓝月必然望能延续好脚风，进一步收窄与榜首的差距。

 

本周末精选直播赛事

周六

开赛时间(香港时间)    赛事    对赛    直播

晚上11:00      英超    利物浦 对 韦斯咸    Now621台 

晚上11:00      英超    纽卡素 对 爱华顿    Now622台

晚上11:15    西甲    巴塞隆拿 对 维拉利尔    Now632台

深夜1:00    意甲    维罗纳 对 拿玻里    Now638台

深夜1:30    英超    列斯联 对 曼城    Now621台 

深夜1:30    德甲    多蒙特 对 拜仁慕尼黑    Now639台 

深夜3:45    意甲    国际米兰 对 热拿亚    Now638台 

深夜4:00    西甲    奥维多 对 马德里体育会    Now632台 

深夜4:05    法甲    勒哈弗尔 对 巴黎圣日耳门    Now643台

周日

开赛时间(香港时间)    赛事    对赛    直播

晚上7:30      意甲    克雷莫纳 对 AC米兰    Now632台

晚上10:00      英超    曼联 对 水晶宫    Now621台

晚上10:00      英超    白礼顿 对 诺定咸森林    Now623台

晚上10:00      英超    富咸 对 热刺    Now622台

晚上11:00      英超    曼城 对 狼队    Now621台

深夜0:30     英超    阿仙奴 对 车路士    Now621台

深夜3:45     意甲    罗马 对 祖云达斯    Now638台

