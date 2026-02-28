周末睇波手册｜曼联斗水晶官望再开连胜之路 阿仙奴剑指直取车路士扩大积分榜分差（附焦点直播表）

欧赛战线暂时告一段落，周末重返各大联赛，英超周日曼联主场迎战水晶宫，盼延续好气势保持不败之余再打开连胜之路。而尾场更上演「伦敦打吡」，由阿仙奴主场对车路士，兵工厂今就力争直取蓝狮全取3分，以确保英超榜首之位。

曼联望延续气势保不败

曼联周日休息接近一周后主场迎战水晶宫，红魔最近由卡历克(Michael Carrick)接掌兵符后气势如虹，在先后击败曼城和阿仙奴下近6战保持不败，除了非洲兵回归和般奴费兰迪斯状态大勇外，不得不提是今夏加盟的施斯高(Benjamin Sesko)最近同样脚风相当顺，近7战上阵已攻入6球，最近2场对爱华顿和韦斯咸都以后备上阵成救世主，今战在充分休息后斗刚完成欧赛赛程的水晶宫，有望再下一城保不败之外，更有机会再冲击连胜。

「伦敦打吡」阿仙奴望直取车仔保榜首

阿仙奴最近在联赛内表现未如理想，对上宾福特和狼队都先后打和失分，反观劲敌曼城近5战收4胜1和，积分榜上已将分差收窄至仅5分，周末尾场「伦敦打吡」兵工厂对上车路士必望全取3分确保榜首之位，而2队今季有3次碰头机会，阿仙奴录得2胜1和可见亦有不少优势。另一边箱曼城周六深夜亦会对上列斯联，蓝月必然望能延续好脚风，进一步收窄与榜首的差距。

本周末精选直播赛事

周六

开赛时间(香港时间) 赛事 对赛 直播

晚上11:00 英超 利物浦 对 韦斯咸 Now621台

晚上11:00 英超 纽卡素 对 爱华顿 Now622台

晚上11:15 西甲 巴塞隆拿 对 维拉利尔 Now632台

深夜1:00 意甲 维罗纳 对 拿玻里 Now638台

深夜1:30 英超 列斯联 对 曼城 Now621台

深夜1:30 德甲 多蒙特 对 拜仁慕尼黑 Now639台

深夜3:45 意甲 国际米兰 对 热拿亚 Now638台

深夜4:00 西甲 奥维多 对 马德里体育会 Now632台

深夜4:05 法甲 勒哈弗尔 对 巴黎圣日耳门 Now643台

周日

开赛时间(香港时间) 赛事 对赛 直播

晚上7:30 意甲 克雷莫纳 对 AC米兰 Now632台

晚上10:00 英超 曼联 对 水晶宫 Now621台

晚上10:00 英超 白礼顿 对 诺定咸森林 Now623台

晚上10:00 英超 富咸 对 热刺 Now622台

晚上11:00 英超 曼城 对 狼队 Now621台

深夜0:30 英超 阿仙奴 对 车路士 Now621台

深夜3:45 意甲 罗马 对 祖云达斯 Now638台