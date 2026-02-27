西甲│基沙文与马体会达成原则性协议 将自由身加盟美职奥兰多城

法国媒体《队报》周四报导，基沙文(Antoine Griezmann)与马德里体育会已达成原则性协议，将会提早完结合约离开，再以自由身加盟美职奥兰多城。知情人士透露，这名34岁法国前锋将会在3月7日主场对皇家苏斯达的西甲告别，接受球迷的欢呼，客军更是他踏入西班牙球坛的首支球会，令其终极战更别具意义。

基沙文95%投奥兰多城

知情人士向法国《队报》透露，基沙文与马体会的「爱情故事」接近尾声，目前有95%机会加盟奥兰多城。消息指床单军团原本希望这位法国锋将到季尾才离开，但由于此子向往登陆美职联，加上双方在去年6月签约一份2年新约时，基沙文与球会高层达成一项原则性协议，允许只要支付一笔金额极低的违约金，就可以随时离开球会。

料3月7日对旧会皇苏告别

为了感谢这位队史射手王(210球)，马体会正着手处理其离队事宜，正考虑最佳方案和时机。而基沙文的团队就建议，在3月7日第27轮西甲主场对皇家苏斯达告别，一来他可以在马体会主场球迷面前谢幕，其次皇苏是他登陆西班牙球坛的首支球会，两队交手的比赛正是最完美的结局。