英超│施斯高对爱华顿前曾去杜拜特训 同行两位队友同样有效果│有片

曼联上轮英超凭前锋班捷文施斯高(Benjamin Sesko)一箭定江山，作客1:0击败爱华顿。原来这名斯洛文尼亚中锋对拖肥糖前，曾飞行5000英里前往杜拜进行私人特训，交出精彩表现，与他同行还有队友约罗及艾登希云，两人特训同样有成果，在比赛中有亮丽表现。

Benjamin Sesko in Dubai a week before bagging winner vs Everton



Credit: Instagram @SPSPerformance @spsperformance_ pic.twitter.com/ek0NCDEWVN

飞行5000英里往杜拜特训

曼联于2月10日英超作客1:1赛和韦斯咸后，直到周一(23日)才再次出赛造访爱华顿，期间相隔12日，大军留在曼奥斯特训练，但前锋班捷文施斯高，联同两位年轻中坚约罗及艾登希云在对阵施肥糖前数天，由英国飞行5000英里往杜拜，在和暖的天气下接受私人特训。

施斯高到杜拜私人特训。影片截图

施斯高到杜拜私人特训。影片截图

施斯高特训有作用。影片截图

施斯高特训有作用。影片截图

对爱华顿狂奔入波

在社交媒体的短片可见，身穿短裤和功能性训练背心的施斯高，在烈日当空下进行冲刺跑等多项训练，强化体能。此子将特训成果在球场上展现，对爱华顿时由半场狂奔向对方禁区，再接应麦比奥莫的妙传射入，为曼联一箭定江山，个人近7轮英超6次上阵入5球。

约罗、艾登希云同样表现不俗

而约罗亦把握利辛度马天尼斯受伤倦勤，对爱华顿时正选踢足90分钟，助球队零封赢波。艾登希云则后备上阵，短短的出场时间亦有不俗演出。