欧霸│里尔淘汰贝尔格莱德红星入16强 基奥特入波又破纪录
更新时间：13:29 2026-02-27 HKT
发布时间：13:29 2026-02-27 HKT
周四欧霸淘汰圈附加赛次回合，法甲里尔作客贝尔格莱德红星在法定时间赢1:0，合计和1:1需加时决胜负，他们于加时再入一球赢2:0，总比数胜2:1惊险过关。为里尔先开纪录的球员，就是长青中锋基奥特(Olivier Giroud)，此子以39岁149日之龄，成为欧霸淘汰赛史上最年长入球球员。
基奥特头槌先开纪录
首回合主场输0:1的里尔，今场造访塞尔维亚背水一战，开赛4分钟就凭基奥特头槌建功领先，并维持比数至法定时间完，合计赛和1:1，需加时分胜负。里尔于加时上半场由后备入替的守将尼敦尼葛射入，最终赢2:0，总比数险胜2:1，成功跻身16强。
打破欧霸淘汰赛最年老入球纪录
而基奥特改写欧霸历史，以39岁149日成为此赛淘汰赛最年老入球球员，旧纪录由现效力德乙史浩克04的波斯尼亚中锋迪斯高保持，后者之前于38岁333日在欧霸淘汰赛士哥。
