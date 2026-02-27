欧霸+欧协联│诺定咸森林、水晶宫齐过关 欧战9支英超队全部入16强
更新时间：12:58 2026-02-27 HKT
发布时间：12:58 2026-02-27 HKT
发布时间：12:58 2026-02-27 HKT
周四欧霸和欧协联分途上演淘汰圈附加赛次回合赛事，两支英超队均过关，诺定咸森林虽然在主场以1:2不敌费伦巴治，但合计赢4:2入欧霸16强；水晶宫地头2:0赢辛连斯基，总比数胜3:1，跻身欧协联16强。两队闯过附加赛，意味今季参加欧洲赛的9支英超球队，全部入到16强，展现英超盛世。
森林、水晶宫齐过关
首回合作客土耳其赢3:0的诺定咸森林，今场轮换让部份主力先任后备，在实力骤减下主场输1:2，但总比数仍然赢4:2，晋级欧霸16强。而水晶宫强阵斗波斯尼亚球队辛连斯基，由中坚麦辛斯拿确斯和锋将古斯辛特各入一球，主场赢2:0，两回合计以3:1过关，闯入欧协联16强。
欧战9支英超队全部入16强
两队晋级，进一步展现英超盛世，9支参加今季欧洲赛的英超队全部跻身16强。欧联有阿仙奴、利物浦、热刺、曼城、车路士和纽卡素；欧霸就有阿士东维拉及森林；欧协联则有水晶宫。
相关报导：欧协联｜水晶宫2：0轻取辛连斯基闯16强 欧洲赛续写历史
相关报导：欧霸｜森林主场1：2负费伦巴治仍晋级 赫臣奥杜尔成救世主
最Hit
港铁金钟站现神秘人龙！港人不解「有钱派？」 网民亲测揭真相：真系有奖中
2026-02-26 13:25 HKT
港网民点评5大最伏居住地区！启德/日出康城上榜 屯门1地区被狠批：永不超生
2026-02-25 15:35 HKT
财政预算案2026长者福利合集︱长生津、生果金出双粮／医疗券／本地安老／跨境养老资助一文睇清！
2026-02-25 17:00 HKT
中年好声音4丨5强蒙面艺人身份终揭盅 集体除罩以真面目企上舞台
2026-02-25 19:30 HKT