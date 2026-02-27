Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

欧霸+欧协联│诺定咸森林、水晶宫齐过关 欧战9支英超队全部入16强

足球世界
更新时间：12:58 2026-02-27 HKT
发布时间：12:58 2026-02-27 HKT

周四欧霸和欧协联分途上演淘汰圈附加赛次回合赛事，两支英超队均过关，诺定咸森林虽然在主场以1:2不敌费伦巴治，但合计赢4:2入欧霸16强；水晶宫地头2:0赢辛连斯基，总比数胜3:1，跻身欧协联16强。两队闯过附加赛，意味今季参加欧洲赛的9支英超球队，全部入到16强，展现英超盛世。

森林、水晶宫齐过关

首回合作客土耳其赢3:0的诺定咸森林，今场轮换让部份主力先任后备，在实力骤减下主场输1:2，但总比数仍然赢4:2，晋级欧霸16强。而水晶宫强阵斗波斯尼亚球队辛连斯基，由中坚麦辛斯拿确斯和锋将古斯辛特各入一球，主场赢2:0，两回合计以3:1过关，闯入欧协联16强。

欧战9支英超队全部入16强

两队晋级，进一步展现英超盛世，9支参加今季欧洲赛的英超队全部跻身16强。欧联有阿仙奴、利物浦、热刺、曼城、车路士和纽卡素；欧霸就有阿士东维拉及森林；欧协联则有水晶宫。

