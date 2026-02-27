Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

欧霸｜森林主场1：2负费伦巴治仍晋级　赫臣奥杜尔成救世主

足球世界
2026-02-27
2026-02-27

诺定咸森林在欧霸杯16强附加赛次回合差点阴沟里翻船，在主场一度落后两球下，以1：2不敌土耳其劲旅费伦巴治，最后凭借首回合领先3球的优势，最终总比数以4：2惊险晋级16强。

带着3：0领先优势回到主场的森林，今仗表现令人失望。上半场22分钟，主队防线被对手反击撕破，遭费伦巴治前锋艾度高古（Kerem Akturkoglu）射入领先。落后的森林立即反击，其中艾利洛安达臣（Elliot Anderson）有扳平机会，但射门未能中目标。半场完结，费伦巴治带著一球优势返回更衣室。

艾度高古一度为费伦巴治追成总比数2：3。美联社
查亚昆根夏今场送出一助攻。美联社
赫臣奥杜尔成为森林今场的晋级功臣。美联社
换边后后，森林领队域陀彭利拿（Vitor Pereira）连换4人，在下半场开波仅25 秒便再遭打击，查亚昆根夏（Jair Cunha）在禁区内踢跌艾度高古，球证直指12码点。艾度高古亲自操刀中鹄，将总比数追至2：3 。战至68分钟，森林终由后备上阵的赫臣奥杜尔（Callum Hudson-Odoi）接应奥拉艾拿（Ola Aina）的助攻射入，最终将总比数锁定为4：2，森林惊险晋级16强。

森林或再遇米迪兰特

森林晋级后，16强的对手将会是丹麦球会米迪兰特或西甲的贝迪斯。值得一提的是，森林曾在去年10月输给米迪兰特，间接导致前领队普斯迪高古（Ange Postecoglou）被炒，若再次抽中对手，相信会有一番恶斗。

