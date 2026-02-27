欧协联｜水晶宫2：0轻取辛连斯基闯16强 欧洲赛续写历史
更新时间：06:38 2026-02-27 HKT
发布时间：06:38 2026-02-27 HKT
发布时间：06:38 2026-02-27 HKT
周四晚举行的欧洲协会联赛16强附加赛次回合，英超代表水晶宫于主场以2：0击败波斯尼亚球队辛连斯基。水晶宫两回合计以3：1淘汰对手，杀入16强，写下球会在欧战的最佳成绩。
首回合水晶宫作客波斯尼亚仅与对手战平1：1，今仗回到主场塞尔赫斯特公园球场出战，甫开赛即围攻对手。战至36分钟，水晶宫利用一次左路罚球机会，由中场大将阿当华顿（Adam Wharton）主踢，中坚麦辛斯拿确斯（Maxence Lacroix）在门前5码起跳头槌破网，为球队先拔头筹完半场。
古斯辛特补时奠胜 下圈或遇缅恩斯
换边后水晶宫并未收手，其中前锋伊斯美拿沙亚（Ismaila Sarr）多次错失黄金机会，包括一次门前头槌失机及单刀无功而还。比赛一直拉锯至补时2分钟，前锋古斯辛特（Evann Guessand）于禁区内接应队友传送后，再起脚破网，终为球队锁定2：0胜局，总比数以3：1昂首晋级，继续写下球会在欧战的最佳成绩。
水晶宫将于3月12日出战16强首回合赛事，对手将会是德甲的缅恩斯或塞浦路斯球会拉亚拿卡。
最Hit
港网民点评5大最伏居住地区！启德/日出康城上榜 屯门1地区被狠批：永不超生
2026-02-25 15:35 HKT
财政预算案2026长者福利合集︱长生津、生果金出双粮／医疗券／本地安老／跨境养老资助一文睇清！
2026-02-25 17:00 HKT
5上将遭罢免全国人大代表 包括原海陆空主帅
10小时前
中年好声音4丨5强蒙面艺人身份终揭盅 集体除罩以真面目企上舞台
2026-02-25 19:30 HKT
英国ETA︱周三起严格执行 包括港澳台旅客出发前申请否则禁入境
2026-02-25 16:20 HKT