欧协联｜水晶宫2：0轻取辛连斯基闯16强　欧洲赛续写历史

周四晚举行的欧洲协会联赛16强附加赛次回合，英超代表水晶宫于主场以2：0击败波斯尼亚球队辛连斯基。水晶宫两回合计以3：1淘汰对手，杀入16强，写下球会在欧战的最佳成绩。

首回合水晶宫作客波斯尼亚仅与对手战平1：1，今仗回到主场塞尔赫斯特公园球场出战，甫开赛即围攻对手。战至36分钟，水晶宫利用一次左路罚球机会，由中场大将阿当华顿（Adam Wharton）主踢，中坚麦辛斯拿确斯（Maxence Lacroix）在门前5码起跳头槌破网，为球队先拔头筹完半场。

日本中场镰田大地与对手大斗法。美联社

麦辛斯拿确斯开纪录一刻。美联社

水晶宫打入欧协联16强。美联社

古斯辛特补时奠胜 下圈或遇缅恩斯

换边后水晶宫并未收手，其中前锋伊斯美拿沙亚（Ismaila Sarr）多次错失黄金机会，包括一次门前头槌失机及单刀无功而还。比赛一直拉锯至补时2分钟，前锋古斯辛特（Evann Guessand）于禁区内接应队友传送后，再起脚破网，终为球队锁定2：0胜局，总比数以3：1昂首晋级，继续写下球会在欧战的最佳成绩。

水晶宫将于3月12日出战16强首回合赛事，对手将会是德甲的缅恩斯或塞浦路斯球会拉亚拿卡。