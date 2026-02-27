英超｜创纪录！车路士去季税前亏损逾3.42亿镑　仅次于巴塞隆拿

根据欧洲足协（UEFA）最新发布的《欧洲球会财政与投资景观报告》，车路士在2024-25 球季录得高达4.07亿欧元（约 3.42 亿英镑）的税前亏损，打破英格兰足球史上单季最高亏损纪录。这项惊人的数字，在欧洲足坛历史上仅次于巴塞隆拿在2020-21球季所创下的 5.55亿欧元亏损纪录。

尽管车路士近年积极透过出售酒店、停车场以及内部转让女足球队等「财技」来试图平衡帐目，但UEFA的财政公平条例（FFP）比英超更为严格，例如限制转会费摊销年期上限为5年，且不承认部分关联交易。

现时效力维拉的伊恩马臣为车路士透过与其他球会进行互相买卖青年军，以制造帐面利润的一大例子。法新社

车路士早前透过内部转让女子队，试图平衡帐目。美联社

车路士打破英格兰足球史上单季最高亏损纪录。美联社

资产减值成亏损主因

据《The Athletic》引述知情人士透露，这次历史性亏损背后包含了不少非现金性的会计项目。车路士上个财政年度进行了大规模的「资产清理」，包括对部分球员价值进行大幅减值（write-offs），认为这些球员的帐面价值已无法回收。此外，亏损还包括了因违反财政条例而被 UEFA 罚款的2700万英镑，以及其他多项一次性开支。

虽然亏损数字吓人，但球会内部倾向将此视为旧帐以一次过清算，认为这并不代表球会目前的实际营运表现。透过将多项高额开支集中在同一个财政年度处理，车路士希望未来数季的帐目能变得较为健康。不过，随著UEFA 续收紧球员交换交易的利润计算规则，车路士往后透过与其他球会进行「互相买卖」青年军，来制造帐面利润的空间将进一步缩减。