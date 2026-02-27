Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

英超｜创纪录！车路士去季税前亏损逾3.42亿镑　仅次于巴塞隆拿

足球世界
更新时间：06:31 2026-02-27 HKT
发布时间：06:31 2026-02-27 HKT

根据欧洲足协（UEFA）最新发布的《欧洲球会财政与投资景观报告》，车路士在2024-25 球季录得高达4.07亿欧元（约 3.42 亿英镑）的税前亏损，打破英格兰足球史上单季最高亏损纪录。这项惊人的数字，在欧洲足坛历史上仅次于巴塞隆拿在2020-21球季所创下的 5.55亿欧元亏损纪录。

尽管车路士近年积极透过出售酒店、停车场以及内部转让女足球队等「财技」来试图平衡帐目，但UEFA的财政公平条例（FFP）比英超更为严格，例如限制转会费摊销年期上限为5年，且不承认部分关联交易。

现时效力维拉的伊恩马臣为车路士透过与其他球会进行互相买卖青年军，以制造帐面利润的一大例子。法新社
现时效力维拉的伊恩马臣为车路士透过与其他球会进行互相买卖青年军，以制造帐面利润的一大例子。法新社
车路士早前透过内部转让女子队，试图平衡帐目。美联社
车路士早前透过内部转让女子队，试图平衡帐目。美联社
车路士打破英格兰足球史上单季最高亏损纪录。美联社
车路士打破英格兰足球史上单季最高亏损纪录。美联社

资产减值成亏损主因

据《The Athletic》引述知情人士透露，这次历史性亏损背后包含了不少非现金性的会计项目。车路士上个财政年度进行了大规模的「资产清理」，包括对部分球员价值进行大幅减值（write-offs），认为这些球员的帐面价值已无法回收。此外，亏损还包括了因违反财政条例而被 UEFA 罚款的2700万英镑，以及其他多项一次性开支。

虽然亏损数字吓人，但球会内部倾向将此视为旧帐以一次过清算，认为这并不代表球会目前的实际营运表现。透过将多项高额开支集中在同一个财政年度处理，车路士希望未来数季的帐目能变得较为健康。不过，随著UEFA 续收紧球员交换交易的利润计算规则，车路士往后透过与其他球会进行「互相买卖」青年军，来制造帐面利润的空间将进一步缩减。

↓立即下载星岛头条App↓

↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
港网民点评5大最伏居住地区！启德/日出康城上榜 屯门1地区被狠批：永不超生
港网民点评5大最伏居住地区！启德/日出康城上榜 屯门1地区被狠批：永不超生
生活百科
2026-02-25 15:35 HKT
向华强证身家不留儿子 附加「禁移民美国」条件 郭碧婷做遗产管理人 细仔向佑：不公平
向华强证身家不留儿子 附加「禁移民美国」条件 郭碧婷做遗产管理人 细仔向佑：不公平
影视圈
11小时前
港铁站再现神秘人龙！港人好奇「有钱派？」 网民亲测揭真相：真系有奖中
港铁金钟站现神秘人龙！港人不解「有钱派？」 网民亲测揭真相：真系有奖中
生活百科
18小时前
财政预算案2026长者福利合集︱长生津、生果金出双粮／医疗券／本地安老／跨境养老资助一文睇清！
01:21
财政预算案2026长者福利合集︱长生津、生果金出双粮／医疗券／本地安老／跨境养老资助一文睇清！
生活百科
2026-02-25 17:00 HKT
鳄王警告国际秩序或瓦解 分析大周期「第六阶段」 乱世首选黄金守住财富
鳄王警告国际秩序或瓦解 分析大周期「第六阶段」 乱世首选黄金守住财富
商业创科
2小时前
90年代「性感艳星」谷底反弹晋升官员  火红低胸裙骚S形身材宣布喜讯  曾遭家暴历痛苦低潮
90年代「性感艳星」谷底反弹晋升官员  火红低胸裙骚S形身材宣布喜讯  曾遭家暴历痛苦低潮
影视圈
13小时前
中年好声音4丨5强蒙面艺人身份终揭盅 集体除罩以真面目企上舞台
中年好声音4丨5强蒙面艺人身份终揭盅 集体除罩以真面目企上舞台
影视圈
2026-02-25 19:30 HKT
香港贸发局推「创业快线」计划 助本地初创踏上成功大道
创科资讯
14小时前
TVB「最经典女丑角」面目全非  遭质疑「重度医美」犹如换脸  身体一部份断裂令人忧心
TVB「最经典女丑角」面目全非  遭质疑「重度医美」犹如换脸  身体一部份断裂令人忧心
影视圈
23小时前
朱玲玲二仔恋情浮面？霍启山绯闻女友娜然现身中环 传已融入霍家地位获肯定
朱玲玲二仔恋情浮面？霍启山绯闻女友娜然现身中环 传已融入霍家地位获肯定
影视圈
12小时前