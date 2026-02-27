英超｜热刺双将复出或成时雨？杜陀：目前分数高于风格

热刺暂代主帅杜陀表示，球队将迎来防线及时雨，柏度朴路（Pedro Porro）与奇云丹素（Kevin Danso）均可于本周日英超斗富咸复出。面对热刺在 2026 年尚未开斋的困境，杜陀直言目前的形势已是「生死攸关」，认为球队必须放下对踢法风格的执念，以「护级小球队」的斗志抢分。

西班牙右后卫朴路自上月对般尼拉伤大腿后一直缺阵，中坚丹素则因大脚趾韧带撕裂缺席多时。杜陀在赛前记者会确认两人皆已无碍，虽然另一后卫云迪云（Micky van de Ven）脚趾有轻微不适，但预计仍可上阵。此外，锋线选择亦趋充足，上场因喉咙不适先列后备的苏兰基（Dominic Solanke），将与李察利臣及刚射入联赛处子球的高路梅安尼（Kolo Muani）一同待命。

杜陀认为热刺应以「护级小球队」的斗志抢分。美联社

柏度朴路将与奇云丹素一同复出。法新社

热刺刚在北伦敦打吡大败予阿仙奴。美联社

热刺仍有多伤兵，其中贝治华（Lucas Bergvall）在欧联对多蒙特后接受了脚踝手术，复出无期；古度斯（Mohammed Kudus）预计要到3月国际赛期后才能回归；至于全季报销的古路斯夫斯基（Dejan Kulusevski），杜陀仅表示希望他季前能重返赛场，惟目前仍属未知数。

「球员们必须意识到目前危机」

目前热刺位列联赛第16位，仅领先降班区的韦斯咸4分。曾多次在意甲扮演「救火员」助球队护级的杜陀坦言，这是他执教生涯至今最艰巨的挑战：「现在没时间去思考表现或风格，唯一的目标就是如何拿分。意甲有一种说法叫『小球队心态』，无论面对什么对手都要保持极渴求胜利的动机，球员们必须意识到目前的危机。」