英超｜热刺双将复出或成时雨？杜陀：目前分数高于风格
更新时间：05:40 2026-02-27 HKT
发布时间：05:40 2026-02-27 HKT
发布时间：05:40 2026-02-27 HKT
热刺暂代主帅杜陀表示，球队将迎来防线及时雨，柏度朴路（Pedro Porro）与奇云丹素（Kevin Danso）均可于本周日英超斗富咸复出。面对热刺在 2026 年尚未开斋的困境，杜陀直言目前的形势已是「生死攸关」，认为球队必须放下对踢法风格的执念，以「护级小球队」的斗志抢分。
西班牙右后卫朴路自上月对般尼拉伤大腿后一直缺阵，中坚丹素则因大脚趾韧带撕裂缺席多时。杜陀在赛前记者会确认两人皆已无碍，虽然另一后卫云迪云（Micky van de Ven）脚趾有轻微不适，但预计仍可上阵。此外，锋线选择亦趋充足，上场因喉咙不适先列后备的苏兰基（Dominic Solanke），将与李察利臣及刚射入联赛处子球的高路梅安尼（Kolo Muani）一同待命。
热刺仍有多伤兵，其中贝治华（Lucas Bergvall）在欧联对多蒙特后接受了脚踝手术，复出无期；古度斯（Mohammed Kudus）预计要到3月国际赛期后才能回归；至于全季报销的古路斯夫斯基（Dejan Kulusevski），杜陀仅表示希望他季前能重返赛场，惟目前仍属未知数。
「球员们必须意识到目前危机」
目前热刺位列联赛第16位，仅领先降班区的韦斯咸4分。曾多次在意甲扮演「救火员」助球队护级的杜陀坦言，这是他执教生涯至今最艰巨的挑战：「现在没时间去思考表现或风格，唯一的目标就是如何拿分。意甲有一种说法叫『小球队心态』，无论面对什么对手都要保持极渴求胜利的动机，球员们必须意识到目前的危机。」
最Hit
港网民点评5大最伏居住地区！启德/日出康城上榜 屯门1地区被狠批：永不超生
2026-02-25 15:35 HKT
财政预算案2026长者福利合集︱长生津、生果金出双粮／医疗券／本地安老／跨境养老资助一文睇清！
2026-02-25 17:00 HKT
英国ETA︱周三起严格执行 包括港澳台旅客出发前申请否则禁入境
2026-02-25 16:20 HKT
中年好声音4丨5强蒙面艺人身份终揭盅 集体除罩以真面目企上舞台
2026-02-25 19:30 HKT