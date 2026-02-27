英超｜曼联拉文斯享受禁区「战争」 吁球证加强保护门将

曼联今夏新援拉文斯（Senne Lammens）表示，他非常享受英超禁区内如同「战争」般的激烈对抗，但他认为联赛方应考虑修改规则或指引，以确保门将在拥挤的小禁区内获得更多保护。

在周一曼联以1：0击败爱华顿的赛事中，这名23岁的比利时门将面对多达10次角球，而爱华顿守卫不断将球员包围在小禁区内，并多次冲击拉文斯和其他曼联后卫。这名去年夏天以1820万英镑身价由安特卫普加盟的门将直言：「这就是英超，禁区内总是有点像战争。身体对抗是我的强项之一，有时我甚至很享受这种挑战。」

爱华顿在联赛中多次以高空攻势进袭曼联。法新社

拉文斯已适应英超节奏。法新社

拉文斯对卡域克的评价甚高。美联社

盼规则界线更清晰

拉文斯强调，作为门将必须习惯这种高强度的对抗，并透过训练提升应对能力。他表示：「你必须生得高大，且不能轻易被对手推开。无论在比利时还是英国，原则都是一样的，我的身体条件在这些情况下非常有利。」不过，他也向赛会提出建议：「规则必须有底线，不能任由对抗过于泛滥。英超或许应该审视一下，在某些特定情况下，门将确实需要得到更多的保护。」

自卡域克接替鲁宾艾摩廉担任看守领队以来，曼联在6场比赛中取得5胜1和的不败佳绩。拉文斯对这名红魔传奇中场赞不绝口：「卡域克给了我们很大的帮助，他将过往丰富的比赛经验转化为简单易明的指导，他经历过我们正在经历的一切，我对他的评价相当高。」