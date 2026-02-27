Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

英超｜曼联拉文斯享受禁区「战争」 吁球证加强保护门将

足球世界
更新时间：05:32 2026-02-27 HKT
发布时间：05:32 2026-02-27 HKT

曼联今夏新援拉文斯（Senne Lammens）表示，他非常享受英超禁区内如同「战争」般的激烈对抗，但他认为联赛方应考虑修改规则或指引，以确保门将在拥挤的小禁区内获得更多保护。

在周一曼联以1：0击败爱华顿的赛事中，这名23岁的比利时门将面对多达10次角球，而爱华顿守卫不断将球员包围在小禁区内，并多次冲击拉文斯和其他曼联后卫。这名去年夏天以1820万英镑身价由安特卫普加盟的门将直言：「这就是英超，禁区内总是有点像战争。身体对抗是我的强项之一，有时我甚至很享受这种挑战。」

爱华顿在联赛中多次以高空攻势进袭曼联。法新社
爱华顿在联赛中多次以高空攻势进袭曼联。法新社
拉文斯已适应英超节奏。法新社
拉文斯已适应英超节奏。法新社
拉文斯对卡域克的评价甚高。美联社
拉文斯对卡域克的评价甚高。美联社

盼规则界线更清晰

拉文斯强调，作为门将必须习惯这种高强度的对抗，并透过训练提升应对能力。他表示：「你必须生得高大，且不能轻易被对手推开。无论在比利时还是英国，原则都是一样的，我的身体条件在这些情况下非常有利。」不过，他也向赛会提出建议：「规则必须有底线，不能任由对抗过于泛滥。英超或许应该审视一下，在某些特定情况下，门将确实需要得到更多的保护。」

自卡域克接替鲁宾艾摩廉担任看守领队以来，曼联在6场比赛中取得5胜1和的不败佳绩。拉文斯对这名红魔传奇中场赞不绝口：「卡域克给了我们很大的帮助，他将过往丰富的比赛经验转化为简单易明的指导，他经历过我们正在经历的一切，我对他的评价相当高。」

↓立即下载星岛头条App↓

↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
港网民点评5大最伏居住地区！启德/日出康城上榜 屯门1地区被狠批：永不超生
港网民点评5大最伏居住地区！启德/日出康城上榜 屯门1地区被狠批：永不超生
生活百科
2026-02-25 15:35 HKT
向华强证身家不留儿子 附加「禁移民美国」条件 郭碧婷做遗产管理人 细仔向佑：不公平
向华强证身家不留儿子 附加「禁移民美国」条件 郭碧婷做遗产管理人 细仔向佑：不公平
影视圈
10小时前
财政预算案2026长者福利合集︱长生津、生果金出双粮／医疗券／本地安老／跨境养老资助一文睇清！
01:21
财政预算案2026长者福利合集︱长生津、生果金出双粮／医疗券／本地安老／跨境养老资助一文睇清！
生活百科
2026-02-25 17:00 HKT
5上将遭罢免全国人大代表，包括原海陆空主帅。
5上将遭罢免全国人大代表 包括原海陆空主帅
即时中国
9小时前
英国将严格执行电子旅行授权计划。(法新社)
英国ETA︱周三起严格执行 包括港澳台旅客出发前申请否则禁入境
即时国际
2026-02-25 16:20 HKT
朱玲玲二仔恋情浮面？霍启山绯闻女友娜然现身中环 传已融入霍家地位获肯定
朱玲玲二仔恋情浮面？霍启山绯闻女友娜然现身中环 传已融入霍家地位获肯定
影视圈
10小时前
湿疹新配方！港大研发湿疹新配方全线断货 购买渠道/补货日期/每月设限购？
保健养生
18小时前
香港贸发局推「创业快线」计划 助本地初创踏上成功大道
创科资讯
12小时前
中年好声音4丨5强蒙面艺人身份终揭盅 集体除罩以真面目企上舞台
中年好声音4丨5强蒙面艺人身份终揭盅 集体除罩以真面目企上舞台
影视圈
2026-02-25 19:30 HKT
90年代「性感艳星」谷底反弹晋升官员  火红低胸裙骚S形身材宣布喜讯  曾遭家暴历痛苦低潮
90年代「性感艳星」谷底反弹晋升官员  火红低胸裙骚S形身材宣布喜讯  曾遭家暴历痛苦低潮
影视圈
12小时前