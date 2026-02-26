世界杯│头号毒枭遭击毙后陷暴乱  恩芬天奴派定心丸：对墨西哥主办充满信心

距离世界杯揭幕仅余三个多月，主办国之一的墨西哥却因一名权势滔天的大毒枭身亡，引发全国性暴乱，令外界忧虑该国能否顺利协办这项球坛盛事。国际足协（FIFA）主席恩芬天奴（Gianni Infantino）周二在哥伦比亚出席记者会时大派「定心丸」，强调对墨西哥政府及总统辛鲍姆（Claudia Sheinbaum）充满信心，确信赛事将顺利举行。

恩芬天奴：我们并非住在月球

恩芬天奴表示：「当然，我们这几天都在密切关注墨西哥的局势，但我首先想说的是，我们对墨西哥、对辛鲍姆总统以及当地政府有百分百的信心，我们深信一切都会尽可能顺利进行。」

他续指：「墨西哥是一个伟大的国家。就像世界上任何国家一样，总会有事情发生；我们并不是住在月球或其他星球。这正是我们需要政府、警察和执法部门的原因，他们会确保秩序和安全。」

恩芬天奴重申：「我们与墨西哥总统府及当局保持定期联系，并正在监察局势。今届世界杯将会是一场不可思议的庆典。」

击毙毒枭引发报复 至少70人丧生

事源于上周日，墨西哥军方击毙了领导「哈利斯科新生代」（Jalisco New Generation Cartel）贩毒集团的首脑、绰号「金发男」（El Mencho）的奥塞格拉·塞万提斯（Nemesio Rubén Oseguera Cervantes）。此举随即引发该贩毒集团长达数日的暴力报复，成员在墨西哥近十个州份焚烧车辆及封锁道路。当局报告指，连日冲突已造成至少 70 人死亡。

受局势影响，上周日已有四场当地顶级联赛被迫延期，当中包括在中部城市克雷塔罗州（Queretaro）举行的赛事。而在周三晚，墨西哥国家队于该市与冰岛进行友赛，最终以 4:0 大胜。赛前，全场为在缉捕奥塞格拉行动中殉职的士兵默哀一分钟。

瓜达拉哈拉成隐忧 牙买加足总：非常紧张

今届世界杯将有 13 场比赛在墨西哥举行，包括 6 月 11 日在墨西哥城举行的揭幕战，由主办国墨西哥迎战南非。然而，作为「哈利斯科新生代」贩毒集团大本营的瓜达拉哈拉（Guadalajara），亦预定将举办四场赛事。哥伦比亚国家队亦已落实会在墨西哥城及瓜达拉哈拉各踢一场分组赛。

哥伦比亚足总主席对此表示乐观：「我们头两场比赛都在墨西哥，但我们知道他们会克服困难继续前进。以我的地缘政治思维，我有绝对信心墨西哥会解决这个问题，而且会很快解决。」

虽然墨西哥总统辛鲍姆周一已派「定心丸」，保证在瓜达拉哈拉举行的世界杯赛事将按计划进行，并强调「没有风险」，但有部分国家仍显得忧虑。葡萄牙足总周二表示，正密切监察局势，因为他们计划于 3 月与墨西哥进行友赛。牙买加将于 3 月 26 日在瓜达拉哈拉举行的洲际附加赛准决赛对阵新喀里多尼亚，胜方将与刚果争夺一个世界杯席位。

牙买加足总主席 Michael Ricketts 坦言：「比赛在 3 月底举行，所以我们还有一个月时间观察，但老实说，这让我非常紧张。我们会等待中北美洲及加勒比海足协（CONCACAF）和国际足协的指示，看看比赛是否如期举行，还是需要立即寻找其他方案。」另一个墨西哥城市蒙特雷（Monterrey）亦将举办另一场附加赛，由玻利维亚对苏里南，胜方将与伊拉克争夺决赛周入场券。