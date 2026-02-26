欧联│负负未能得正 祖云达斯4年未入过16强 教练史巴列堤近7次淘汰赛6次衰

祖云达斯于周三欧联淘汰圈附加赛次回合踢出争气波，在下半场初段已踢少一人下，法定时间主场3:0赢加拉塔沙雷，合计追和5:5逼到踢加时，但最终于加时体力不继失2球，就算仍然赢3:2也好，总比数输5:7未能晋级。该队「负负得正」的组合未能凑效，老妇人本身自2021至22球季后，未入过欧联16强，而教练史巴列堤(Luciano Spalletti)近7次带队出战欧联淘汰赛，6次出局。

祖记踢争气波仍加时出局

上周首回合祖记造访土耳其惨败2:5，今仗回师主场大踢争气波，在中坚莱特基利下半场初段直接领红牌被逐下，仍然凭文路尔卢卡迪利、费达历高加迪和韦斯顿麦坚尼各入一球，法定时间赢3:0，总比数追和5:5逼打加时。球队在加时仍有不少入球机会，可惜未能把握，加上球员因拚尽而体力不继，被客军加拉塔沙雷在加时中后段连入2球，老妇人就算赢3:2也好，两回合计输5:7，无缘16强。

史巴列堤近7次欧联淘汰赛6次出局

祖云达斯已连续2届欧联于淘汰圈附加赛止步，加上23至24球季没有参赛资格，再之前一季则在分组赛止步，已4年未入过欧联16强。而教练史巴列堤延续于欧联淘汰赛不济的成绩，他近7次带队踢欧联淘汰赛，6次被踢出局，球会和教练未能做到「负负得正」。

相关报导：体坛早报｜意甲双雄命运迥异 皇马挫宾菲加晋级 曼联负债增加

相关报导：欧联│阿特兰大逆转多蒙特晋级 成16强意甲独苗 教练：晋级为了意大利足球

相关报导：欧联｜祖云达斯连追3球功亏一篑 加时不敌加拉塔沙雷出局

相关报导：欧联｜阿特兰大炒多蒙特上演逆转！总比数反胜4：3晋级16强