欧联│云尼斯奥斯无惧争议 沿用首回合动作庆祝入球 首次淘汰赛两回合都有士哥

更新时间：12:53 2026-02-26 HKT
发布时间：12:53 2026-02-26 HKT

皇家马德里锋将云尼斯奥斯祖利亚(Vinícius Júnior)上周在欧联淘汰圈附加赛首回合，因入球庆祝动作和种族歧视事件而陷入风波，这名巴西锋将在周三次回合无惧争议，主场对宾菲加建功后走向角球旗跳舞庆祝，沿用首回合时带挑衅性的庆祝动作。正是凭此子的入球和出色表现，皇马赢2:1，总比数以3:1淘汰宾菲加入16强。

沿用角球旗跳舞庆祝动作

云尼斯奥斯首回合作客宾菲加时，指控后者中场比列斯甸安尼以种族歧视言论辱骂自己，后者在事件未经调查下需在今场停赛一场，惹来外界热议。同时他在建功后，走到宾菲加球迷前的角球区域跳舞庆祝，被指带有挑衅性，成为赛事主角。此子在今仗次回合，因球队攻击皇牌基利安麦巴比倦勤，撑起皇马锋线，并在末后双方赛和1:1呈胶著之际再做主角，接应中场费达历高华维迪的妙传，单刀冷静烫射破网，领军赢2:1，总比数胜3:1晋级。

教练、队友支持声援

云尼斯奥斯采用首回合的庆祝动作再引来争议，但他成为皇马的晋级功臣，并首次于欧联淘汰赛两回合比赛中都有士哥。而他已连续5场各赛事为银河稚队有士哥，是2022年以来首次做到，另外他在欧联淘汰赛累积14球，1球超越前辈尼马成历来于欧联淘汰赛取得最多入球的巴西球员。

为皇马先开纪录的中场曹亚文尼，指云尼斯奥斯就是有如此出色的表现；教练艾比路亚亦称在麦巴比缺阵下，云尼斯奥斯对球队更重要。至于右闸阿历山大阿诺特就为云尼斯奥斯发声：「我们赢下比赛，是想用足球说话，大家成功做到了。云尼斯奥斯是能改变比赛走向的关键人物，是一位能决定比赛胜负，带来奖杯的球员。」

