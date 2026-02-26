欧联｜祖云达斯连追3球功亏一篑 加时不敌加拉塔沙雷出局

欧联16强附加赛，首回合落后3球的祖云达斯虽然在法定时间连追3球，并将球赛带进加时，然而在最后少踢一人的劣势下，加时被加拉塔沙雷连入2球，最终以总比数5：7不敌对手，黯然出局。

祖云达斯首回合作客伊斯坦堡惨负2：5，今仗回到主场必须净胜三球才能保住晋级希望。比赛初段，「老妇人」展现强大决心，卡夫兰杜林（Khephren Thuram）于禁区内12码，由队长文路尔卢卡迪利（Manuel Locatelli）操刀，他冷静地射入先开纪录，为反击拉开序幕。

麦坚尼一度替祖云达斯射成3：0。美联社

加拉塔沙雷爆冷击败祖云达斯晋级。美联社

奥森汉为加拉塔沙雷追成1：3。法新社

莱特基利领红 为反负埋伏笔

换边后，比赛迎来最大转捩点。继首回合有卡巴尔（Juan Cabal）被逐后，英格兰中坚莱特基利（Lloyd Kelly）在第49分钟因一次的拦截，由原本的两黄一红被VAR改判为直接红牌驱逐离场。尽管陷入10人应战的困局，祖云达斯奇迹地打出斗志，先由费达历高加迪（Federico Gatti）接应皮尔卡鲁鲁（Pierre Kalulu）传中射成2：0；战至82分钟，美国中场韦斯顿麦坚尼（Weston McKennie）再于门前建功，将总比数戏剧性追成5：5平手，燃起全场球迷希望外，更将比赛带入加时。

奥森汉、耶马斯定胜局

加时赛阶段，少踢一人的祖云达斯因体力透支开始出现漏洞。加拉塔沙雷前锋先由奥森汉（Victor Osimhen）在加时阶段接应队友巴列斯耶马斯（Baris Yilmaz）的传球，于禁区内轻松破网再次取得领先。祖云达斯随著倾巢而出，令后防有更多漏洞，最后客军的耶马斯在一次反击中单刀破门，将比数改写成3：2，终结了祖云达斯的所有幻想。最终加拉塔沙雷以2：3落败，但总比数则以7：5击败「老妇人」晋级。这支土耳其班霸晋级后，16强对手将为英超的利物浦或热刺。