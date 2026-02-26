欧联｜阿特兰大炒多蒙特上演逆转！总比数反胜4：3晋级16强

欧联16强附加赛，首回合落后两球的意甲球会阿特兰大上演逆转，凭施卡马卡（Gianluca Scamacca）、沙柏哥斯达（Davide Zappacosta）及柏沙历（Mario Pasalic）各建一功，加上拿沙沙马迪锡（Lazar Samardzic）于补时最后阶段射入 12 码，主场以4：1大破多蒙特，总比数反胜4：3，打入 16 强。

面对首回合在德国输0：2的逆境，阿特兰大今场回到主场表现出极佳精神面貌。开赛仅18分钟，施卡马卡接应传中近门扫入，揭开反胜序幕。其后，沙柏哥斯达于禁区边缘起脚远射破网，帮助球队在半场结束前就将总比数追平。

换边后主队继续抢攻，57分钟，柏沙历接应队友妙传后冷静射成3：0，并统总比数反超。多蒙特在落后3球后如梦初醒，战至75分钟，凭卡廉艾迪耶美（Karim Adeyemi）段以一记精彩的弧线球直插网窝，将总比数追至3：3平手。

戏剧性时刻出现在补时最后一分钟，多蒙特门将基哥高保（Gregor Kobel）出迎失误，后卫宾斯拜尼（Ramy Bensebaini）在混乱中使出「收山脚」踢中阿特兰大前锋卡斯托域（Nikola Krstovic）头部。球证在观看 VAR 重播后，直指12码点，并将宾斯宾尼两黄一红驱逐离场。

阿特兰大由拿沙沙马迪锡操刀，他在全场屏息下顶住压力，一脚将 12 码轰入网顶，入球后球证随即鸣笛完场。阿特兰大最终以4：1狂胜对手，总比数4：3奇迹晋级，下一圈将会面对阿仙奴或拜仁慕尼黑。