英超｜泰利自爆遭车路士「无视」　无缘看守领队职位坦言：感到沮丧

足球世界
更新时间：05:31 2026-02-26 HKT
发布时间：05:31 2026-02-26 HKT

车路士传奇队长泰利（John Terry）近日打破沉默，对球会于1月主教练马利斯卡（Enzo Maresca）离任后，未有邀请他加入看守教练团表示「非常沮丧」。尽管这名传奇球星已考取所有教练执照并拥有多年的助教经验，但球会最终选择了资历较浅的青年军教练麦法兰（Calum McFarlane）升上一队，令泰利感到相当无奈。

车路士现时由罗仙尼亚执教。美联社
泰利曾于阿士东维拉及李斯特城担任甸史密夫的助手。法新社
泰利对失落车路士看守领队之位感到无奈。法新社
泰利目前在车路士青训学院担任兼职导师，每月工作两天。他在接受 YouTube 频道《Golf Life》访问时透露，当马利斯卡因内部矛盾突然离队后，他本以为自己能以U21教练组成员的身分，参与一队对阵曼城与富咸的过渡期工作。然而，球会最终委任了全职U21教练麦法兰出任看守领队。泰利强调：「我不是愤怒，而是沮丧。即使不是由我带领球队，我也觉得自己应该是其中的一份子，但体育总监或老板显然对我说了不，而我并不知道原因。」

「如果想继续输波，那就请便」

泰利的沮丧源于他已完成欧洲足协最高级别的职业教练执照（UEFA Pro Licence），并曾先后在阿士东维拉及李斯特城担任史密夫（Dean Smith）的副手。相比之下，当时获提拔的麦法兰仅持有B级执照，但球会高层认为麦法兰的战术体系与马利斯卡较为接近，更能无缝衔接。

泰利更直言对执教机会的缺乏感到失望：「我面试过几份工作，都因为缺乏『主教练』经验而被拒绝。但我曾担任车路士和代表队队长多年，我不认为还有比这更好的领导经验。我已经准备好了，也不觉得需要再向人推销『泰利』这名字。如果你想赢波，没人比我更好；如果你想继续输波，那就请便。」

