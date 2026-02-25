欧联│国际米兰今季欧联50%输波 教练捷禾：的确唔够竞争力﹗
国际米兰在欧联淘汰圈附加赛被挪威球队波杜基林特双杀，连同联赛阶段5胜3负的成绩，今届10场仅得5胜5负，落败率达到50%。这支过去3届欧联两入决赛的意甲豪门，其实力在欧洲赛场已非顶级，教练捷禾亦承认球队于欧联的确不够竞争力。
今季欧联5胜5负
上周欧联淘汰圈附加赛首回合，国米造访挪威输1:3，今场精锐尽出希望收复失地，可以下半场连失2球，就算中坚巴斯东尼末段建功追近，最终仍输1:2，合计负2:5意外出局。该队在今季欧联联赛阶段头4场全胜，可是之后4轮仅1胜3负，跌出前8位要踢附加赛，如今更被波杜基林特双杀，10场只有5胜5负，落败率达到50%。
捷禾：在欧联没有竞争力﹗
蓝黑军团过去3季欧联2次跻身决赛，如今连16强都入唔到，教练捷禾坦承：「对手现配得上晋级，我们要向他们表达祝贺。我们在欧联的确未能展示出足够的竞争力，大家都知道欧联水平很高，如果你把握机会能力不足，对手在你第一次失误时就会惩罚你。」
