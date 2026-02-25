Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

欧联│国际米兰今季欧联50%输波 教练捷禾：的确唔够竞争力﹗

足球世界
更新时间：17:52 2026-02-25 HKT
发布时间：17:52 2026-02-25 HKT

国际米兰在欧联淘汰圈附加赛被挪威球队波杜基林特双杀，连同联赛阶段5胜3负的成绩，今届10场仅得5胜5负，落败率达到50%。这支过去3届欧联两入决赛的意甲豪门，其实力在欧洲赛场已非顶级，教练捷禾亦承认球队于欧联的确不够竞争力。

教练捷禾亦承认球队于欧联的确不够竞争力。法新社
教练捷禾亦承认球队于欧联的确不够竞争力。法新社
国际米兰今届10场仅得5胜5负，落败率达到50%。法新社
国际米兰今届10场仅得5胜5负，落败率达到50%。法新社

今季欧联5胜5负

上周欧联淘汰圈附加赛首回合，国米造访挪威输1:3，今场精锐尽出希望收复失地，可以下半场连失2球，就算中坚巴斯东尼末段建功追近，最终仍输1:2，合计负2:5意外出局。该队在今季欧联联赛阶段头4场全胜，可是之后4轮仅1胜3负，跌出前8位要踢附加赛，如今更被波杜基林特双杀，10场只有5胜5负，落败率达到50%。

捷禾：在欧联没有竞争力﹗

蓝黑军团过去3季欧联2次跻身决赛，如今连16强都入唔到，教练捷禾坦承：「对手现配得上晋级，我们要向他们表达祝贺。我们在欧联的确未能展示出足够的竞争力，大家都知道欧联水平很高，如果你把握机会能力不足，对手在你第一次失误时就会惩罚你。」

↓立即下载星岛头条App↓

↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
财政预算案2026．持续更新︱陈茂波早上11时公布预算案 热传「派糖」措施一览 公务员加薪有望？
01:46
财政预算案2026｜库房转亏为盈倒赚29亿 「派糖」力度增 下年度综合盈余预计为221亿
政情
4小时前
观塘警署23岁女督察吞枪当场死亡 周一鸣到场了解事件
00:47
观塘警署23岁女督察吞枪当场死亡 周一鸣到场了解及慰问死者家人
突发
7小时前
财政预算案派糖懒人包｜退税上限3000元兼宽减差饷 子女及供养父母免税额齐加 生果金出双粮
01:46
财政预算案2026派糖懒人包｜退税上限3000元兼宽减差饷 子女及供养父母免税额齐加 生果金出双粮
社会
4小时前
房协举行「跨代共融在房协」启动礼暨乙明邨跨代共融游乐空间开幕典礼
03:00
跨代共融在房协　全方位提升社区幸福感
社会资讯
2026-02-23 08:00 HKT
前TVB「御用烂仔」游飚猝逝终年57岁 好友黄文标叫救护车 送院前已呈半昏迷状态
01:48
前TVB「御用烂仔」游飚猝逝终年57岁 好友黄文标叫救护车 送院前已呈半昏迷状态
影视圈
9小时前
财政预算案2026︱电动车「一换一」取消 无税务宽减车价贵几多？即睇热门车款现价比较
02:14
财政预算案︱电动车「一换一」取消 无税务宽减贵几多？即睇热门车款比较 Tesla/BYD/丰田
社会
5小时前
财政预算案2026前瞻︱一文看清各方消息、八大焦点 「派糖」力度料增 消费券、电动车一换一冻过水？
03:01
财政预算案2026前瞻︱一文看清8大焦点 退税差饷有望提高？消费券、电动车一换一冻过水
社会
2026-02-24 17:02 HKT
港人新年后「报复式饮茶」？香港各区酒楼人山人海 网民：睇街症都冇咁墟冚！
港人新年后「报复式饮茶」？香港各区酒楼人山人海 网民：睇街症都冇咁墟冚！
饮食
2026-02-24 17:36 HKT
财政预算案2026︱为何不派消费券？ 陈茂波：消费意欲有改善 非合适时间推
财政预算案2026︱「派糖」措施涉220亿 比去年多1.8倍 为何不派消费券？ 陈茂波：非合适时间推
政情
2小时前
游飚离世丨游飚遗下11岁女儿 妻心碎发文：我的巨人倒下了 黄文标忧孤儿寡母陷困境朋友圈发起筹款
01:48
游飚离世丨游飚遗下11岁女儿 妻心碎发文：我的巨人倒下了 黄文标忧孤儿寡母陷困境朋友圈发起筹款
影视圈
3小时前