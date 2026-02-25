欧联│纽卡素成功晋级 6支英超队打入16强创历史

今季参加欧联的6支英超球队，有5支直入16强，余下一支纽卡素需出战淘汰圈附加赛。喜鹊周二于次回合主场3:2挫卡拉巴克，两回合计大胜9:3，与阿仙奴、利物浦、热刺、曼城和车路士会师16强。而英超共6队来到16强亦改写历史，令欧联首次有6支来自同一联赛队伍一起于16强出现，全方位展现英超盛世。

纽卡素两回合计大胜9:3

在欧联联赛阶段以12名转战淘汰圈附加赛的纽卡素，上周首回合远征阿塞拜彊先以6:0大胜卡拉巴克，今场次回合开赛仅6分钟就凭中场辛度东拿利和祖连顿各入一球，进一步扩大优势。喜鹊换边后的表现虽然走样，被敌将杜兰和查费古利夫各入一球，幸好中坚保治文亦助攻得手建功，最终赢3:2，两回合计大胜9:3，强势晋级。

纽卡素顺利过关，领队艾迪贺维喜言：「晋级欧联淘汰赛，是我们在赛季初的目标。我们讨论了很多，大家都觉得以现在的球员阵容，可以做到这一点，结果真的成功。能够来到这个阶段，肯定会激动人心，我们很享受接受各种不同的挑战。

纽卡素3:2胜卡拉巴克。法新社

英超6队齐入16强创历史

而连同在联赛阶段排前8位的阿仙奴、利物浦、热刺、车路士和曼城，6支参赛的英超球队全部跻身16强，令欧联首次出现16强中有6支来自同一联赛的球队，展现英超盛世。6队在今届欧联合共踢了50场比赛，取得35胜6和9负的亮丽成绩，胜出率达到70%，不败率更提升到82%，全方位辗压欧洲其余各大联赛。

6队欧联胜率达到70%

欧联16强抽签将于周五举行，纽卡素的对手将会是车路士或巴塞隆拿，艾迪贺维指无论那一对都很期待：「欧联淘汰赛是另一种挑战，我们将与顶级球队展开列强之间的较量，所以十分期待。我们对过巴塞隆拿，球员们都很享受。同时我们对车路士亦踢得不错，所以任何一队都没有问题。」