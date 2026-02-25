Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

欧联│赞斯侯基对4大豪门都有入波 成波杜基林特爆冷入淘汰赛功臣

足球世界
更新时间：14:36 2026-02-25 HKT
发布时间：14:36 2026-02-25 HKT

波杜基林特在周二欧联淘汰圈附加赛次回合作客2:1击败国际米兰，两回合计胜5:2，爆冷跻身16强。这支挪威小球会踢出惊喜，全靠出色的进攻火力，今届10场欧联共入19球，只有一场未能士哥，当中10号仔赞斯侯基(Jens Hauge)更是关键人物，对热刺、多蒙特、曼城和国米四大豪门，都有入球进帐。

赞斯侯基(Jens Hauge)对热刺、多蒙特、曼城和国米，都有入球进帐。路透社
赞斯侯基(Jens Hauge)对热刺、多蒙特、曼城和国米，都有入球进帐。路透社

波杜基林特10场欧联仅1仗无入球

波杜基林特于欧联联赛阶段慢热，头6轮仅得3和3负，到最后两轮连赢曼城和马德里体育会才取得附加赛席位，但其攻力一直不俗，8轮入14球。到附加赛两回合对国际米兰，先在主场赢3:1，今场作客亦以2:0胜出，2仗共入5球进一步展开强大的进攻火力。

赞斯侯基(Jens Hauge)对热刺、多蒙特、曼城和国米，都有入球进帐。路透社
赞斯侯基(Jens Hauge)对热刺、多蒙特、曼城和国米，都有入球进帐。路透社

赞斯侯基对4大豪门都有士哥

而左翼、10号仔赞斯侯基，就是球队跻身16强的功臣。他在10场欧联赛共有6入球、1助天，更难得是悉数在买大联赛的豪门球队身上取得，包括主场2:2和热刺时梅开二度；2:2作客和多蒙特入1球；地头3:1胜曼城亦有1球进帐；附加赛两回合斗国米各入一球，今场次回合还有1次助攻，非常厉害。

这名26岁挪威锋将矢言：「我们取得无与论比的成就，我为我的团队、教练组、医疗团队感到无比自豪。我们上季在欧霸累积丰富的经验，知道今场只要将比数保持0:0，就会出现空档，利用反击去惩罚他们，而我们亦做到了。」

↓立即下载星岛头条App↓

↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
观塘警署23岁女督察吞枪当场死亡 周一鸣到场了解事件
00:47
观塘警署23岁女督察吞枪当场死亡 周一鸣到场了解及慰问死者家人
突发
4小时前
财政预算案2026．持续更新︱陈茂波早上11时公布预算案 热传「派糖」措施一览 公务员加薪有望？
01:46
财政预算案2026｜库房转亏为盈倒赚29亿 「派糖」力度增 下年度综合盈余预计为221亿
政情
1小时前
前TVB「御用烂仔」游飚猝逝终年57岁 好友黄文标叫救护车 送院前已呈半昏迷状态
前TVB「御用烂仔」游飚猝逝终年57岁 好友黄文标叫救护车 送院前已呈半昏迷状态
影视圈
7小时前
房协举行「跨代共融在房协」启动礼暨乙明邨跨代共融游乐空间开幕典礼
03:00
跨代共融在房协　全方位提升社区幸福感
社会资讯
2026-02-23 08:00 HKT
财政预算案2026前瞻︱一文看清各方消息、八大焦点 「派糖」力度料增 消费券、电动车一换一冻过水？
03:01
财政预算案2026前瞻︱一文看清8大焦点 退税差饷有望提高？消费券、电动车一换一冻过水
社会
21小时前
港人新年后「报复式饮茶」？香港各区酒楼人山人海 网民：睇街症都冇咁墟冚！
港人新年后「报复式饮茶」？香港各区酒楼人山人海 网民：睇街症都冇咁墟冚！
饮食
21小时前
黄子华罕评英国不留情面 狂踩揾食艰难：我唔系诋毁 若赴当地必带一物免凄惨
黄子华罕评英国不留情面 狂踩揾食艰难：我唔系诋毁 若赴当地必带一物免凄惨
影视圈
2026-02-23 19:00 HKT
港珠澳大桥生日免费游！全程140分钟深度观光 登蓝海豚岛打卡 附港澳居民预约步骤
港珠澳大桥生日免费游！全程140分钟深度观光 登蓝海豚岛打卡 附港澳居民预约步骤
好去处
2026-02-24 14:31 HKT
从万呎大屋搬大围200呎蜗居 港漂叹内地中产「啥也不是」 决心奋斗上车｜租盘Million
从万呎大屋搬大围200呎蜗居 港漂叹内地中产「啥也不是」 决心奋斗上车｜租盘Million
楼市动向
9小时前
《中年好声音》索爆评审海儿旧照被疯传 样貌身材被质疑判若两人 女神亲回：再样衰啲都有
《中年好声音》索爆评审海儿旧照被疯传 样貌身材被质疑判若两人 女神亲回：再样衰啲都有
影视圈
21小时前