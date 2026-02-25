欧联│赞斯侯基对4大豪门都有入波 成波杜基林特爆冷入淘汰赛功臣

波杜基林特在周二欧联淘汰圈附加赛次回合作客2:1击败国际米兰，两回合计胜5:2，爆冷跻身16强。这支挪威小球会踢出惊喜，全靠出色的进攻火力，今届10场欧联共入19球，只有一场未能士哥，当中10号仔赞斯侯基(Jens Hauge)更是关键人物，对热刺、多蒙特、曼城和国米四大豪门，都有入球进帐。

赞斯侯基(Jens Hauge)对热刺、多蒙特、曼城和国米，都有入球进帐。路透社

波杜基林特10场欧联仅1仗无入球

波杜基林特于欧联联赛阶段慢热，头6轮仅得3和3负，到最后两轮连赢曼城和马德里体育会才取得附加赛席位，但其攻力一直不俗，8轮入14球。到附加赛两回合对国际米兰，先在主场赢3:1，今场作客亦以2:0胜出，2仗共入5球进一步展开强大的进攻火力。

赞斯侯基对4大豪门都有士哥

而左翼、10号仔赞斯侯基，就是球队跻身16强的功臣。他在10场欧联赛共有6入球、1助天，更难得是悉数在买大联赛的豪门球队身上取得，包括主场2:2和热刺时梅开二度；2:2作客和多蒙特入1球；地头3:1胜曼城亦有1球进帐；附加赛两回合斗国米各入一球，今场次回合还有1次助攻，非常厉害。

这名26岁挪威锋将矢言：「我们取得无与论比的成就，我为我的团队、教练组、医疗团队感到无比自豪。我们上季在欧霸累积丰富的经验，知道今场只要将比数保持0:0，就会出现空档，利用反击去惩罚他们，而我们亦做到了。」