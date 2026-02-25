欧联│国际米兰爆冷出局 16强随时无意甲球队
周二欧联淘汰圈附加赛次回合，国际米兰主场1:2不敌挪威球队波杜基林特，两回合计输2:5，意外出局。今季欧联共有4支意甲参赛，拿玻里早于联赛阶段已经下马，如今国米又爆冷出局，加上阿特兰大及祖云达斯于附加赛首回合落后，16强随时没有意甲球队。
拿玻里联赛阶段排30名已下马
今季共有4支意大利球队出战欧联正赛，最早出局是拿玻里。这支应届意甲冠军于联赛阶段仅得2胜2和4负，排30名无缘附加赛。而国际米兰、祖云达斯及阿特兰大，就分别排第10、13和15位，取得附加赛席位。国米是3队中签运最好的一队，面对挪威球队、以23名出线的波杜基林特，岂料他们在上周首回合输1:3，周二次回合回师主场精锐尽出，仍然输1:2，总比数负2:5，爆冷出局。
阿特兰大、祖云达斯首回合齐输
而阿特兰大和祖云达斯今晚出击，可是前者首回合作客0:2不敌多蒙特；老妇人首回合造访土耳其加拉塔沙雷更大败2:5，两队未必可以逆转，出现欧联16强没有意甲球队的尴尬局面。
