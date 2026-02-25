Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

FIFA世界杯2026｜Now TV夺独家播映权 播足104场 ViuTV免费播揭幕战及决赛

足球世界
更新时间：13:31 2026-02-25 HKT
发布时间：13:31 2026-02-25 HKT

Now TV今日宣布成功夺得今年FIFA世界杯决赛周香港独家播映权，将会转播今届世界杯全部比赛，同时ViuTV将会免费播放揭幕战和决赛。

Now TV将会独家直播2026FIFA世界杯的全部比赛。NowTV IG图片
Now TV将会独家直播2026FIFA世界杯的全部比赛。NowTV IG图片
Now TV今日宣布成功夺得今年世界杯决赛周香港独家播映权。路透社
Now TV今日宣布成功夺得今年世界杯决赛周香港独家播映权。路透社
Now TV今日宣布成功夺得今年世界杯决赛周香港独家播映权。AP
Now TV今日宣布成功夺得今年世界杯决赛周香港独家播映权。AP
Now TV今日宣布成功夺得今年世界杯决赛周香港独家播映权。路透社
Now TV今日宣布成功夺得今年世界杯决赛周香港独家播映权。路透社

今届世界杯规模为历届之冠，根据公布，Now TV将直播全数104场激战；免费电视ViuTV亦会播放精选赛事，包括免费直播香港时间6月12日由墨西哥对南非的揭幕战，以及7月20日举行的决赛，与全港市民见证王者诞生。

今届世界杯将迎来重大变革，首次由加拿大、墨西哥及美国三个国家联合主办，战火将蔓延至16个城市。决赛周队伍更由过往的32队大幅「扩军」至48队，并采用全新赛制分成12个小组角逐，令赛事总场数大增至104场，势必掀起新一轮睇波热潮。

↓立即下载星岛头条App↓

↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
观塘警署23岁女督察吞枪当场死亡 周一鸣到场了解事件
00:47
观塘警署23岁女督察吞枪当场死亡 周一鸣到场了解及慰问死者家人
突发
4小时前
财政预算案2026．持续更新︱陈茂波早上11时公布预算案 热传「派糖」措施一览 公务员加薪有望？
01:46
财政预算案2026｜库房转亏为盈倒赚29亿 「派糖」力度增 下年度综合盈余预计为221亿
政情
1小时前
前TVB「御用烂仔」游飚猝逝终年57岁 好友黄文标叫救护车 送院前已呈半昏迷状态
前TVB「御用烂仔」游飚猝逝终年57岁 好友黄文标叫救护车 送院前已呈半昏迷状态
影视圈
7小时前
房协举行「跨代共融在房协」启动礼暨乙明邨跨代共融游乐空间开幕典礼
03:00
跨代共融在房协　全方位提升社区幸福感
社会资讯
2026-02-23 08:00 HKT
财政预算案2026前瞻︱一文看清各方消息、八大焦点 「派糖」力度料增 消费券、电动车一换一冻过水？
03:01
财政预算案2026前瞻︱一文看清8大焦点 退税差饷有望提高？消费券、电动车一换一冻过水
社会
21小时前
港人新年后「报复式饮茶」？香港各区酒楼人山人海 网民：睇街症都冇咁墟冚！
港人新年后「报复式饮茶」？香港各区酒楼人山人海 网民：睇街症都冇咁墟冚！
饮食
21小时前
黄子华罕评英国不留情面 狂踩揾食艰难：我唔系诋毁 若赴当地必带一物免凄惨
黄子华罕评英国不留情面 狂踩揾食艰难：我唔系诋毁 若赴当地必带一物免凄惨
影视圈
2026-02-23 19:00 HKT
港珠澳大桥生日免费游！全程140分钟深度观光 登蓝海豚岛打卡 附港澳居民预约步骤
港珠澳大桥生日免费游！全程140分钟深度观光 登蓝海豚岛打卡 附港澳居民预约步骤
好去处
2026-02-24 14:31 HKT
从万呎大屋搬大围200呎蜗居 港漂叹内地中产「啥也不是」 决心奋斗上车｜租盘Million
从万呎大屋搬大围200呎蜗居 港漂叹内地中产「啥也不是」 决心奋斗上车｜租盘Million
楼市动向
9小时前
《中年好声音》索爆评审海儿旧照被疯传 样貌身材被质疑判若两人 女神亲回：再样衰啲都有
《中年好声音》索爆评审海儿旧照被疯传 样貌身材被质疑判若两人 女神亲回：再样衰啲都有
影视圈
21小时前