FIFA世界杯2026｜Now TV夺独家播映权 播足104场 ViuTV免费播揭幕战及决赛
更新时间：13:31 2026-02-25 HKT
发布时间：13:31 2026-02-25 HKT
Now TV今日宣布成功夺得今年FIFA世界杯决赛周香港独家播映权，将会转播今届世界杯全部比赛，同时ViuTV将会免费播放揭幕战和决赛。
今届世界杯规模为历届之冠，根据公布，Now TV将直播全数104场激战；免费电视ViuTV亦会播放精选赛事，包括免费直播香港时间6月12日由墨西哥对南非的揭幕战，以及7月20日举行的决赛，与全港市民见证王者诞生。
今届世界杯将迎来重大变革，首次由加拿大、墨西哥及美国三个国家联合主办，战火将蔓延至16个城市。决赛周队伍更由过往的32队大幅「扩军」至48队，并采用全新赛制分成12个小组角逐，令赛事总场数大增至104场，势必掀起新一轮睇波热潮。
