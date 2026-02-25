西甲｜巴塞正式启动买拉舒福特谈判 传欲压价 曼联企硬

据西班牙媒体《SPORT》报道，巴塞隆拿体育总监迪高周一已与拉舒福特的经理人会面，正式启动今夏永久转会的谈判。这名由曼联外借至西甲的名将今季表现脱胎换骨，令巴塞极渴望将其收归旗下，但巴塞与曼联目前在转会费上仍存在分歧。

28岁的拉舒福特今季外借巴塞后表现出色，在各项赛事上阵34场，交出10个入球及13次助攻，其中在8场欧联赛事中更直接参与了9个入球。拉舒福特已重获英格兰代表队征召，势将入选杜曹（Thomas Tuchel）的世界杯大军名单。

拉舒福特外借巴塞表现出色。法新社

拉舒福特希望留在巴塞。法新社

拉舒福特愿意减薪投巴塞。法新社

拉舒福特愿减薪投巴塞

据惷巴塞决定启󠄁动买断选项，并与拉舒福特的经理人展开谈判。巴塞与曼联原先协议的买断定价为3000万欧元，但巴塞正尝试进一步压价。然而，曼联早已对外借协议感到后悔；随着拉舒福特状态回升，「红魔」高层认为其身价目前已接近5000万镑，因此《Sky Sports》指曼联拒绝就原定的买断金额再作谈判。

拉舒福特本人则非常渴望留在西班牙发展，他早前受访时曾表示在巴塞「感觉像在家一样」。为了促成交易，有指这名曼联青训产品愿意「调整薪酬」，以较低薪金配合巴塞的财政状况，务求达成永久转会。