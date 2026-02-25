Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

欧联｜波杜基林特再做「巨人杀手」 淘汰国际米兰晋16强

足球世界
更新时间：07:14 2026-02-25 HKT
发布时间：07:14 2026-02-25 HKT

波杜基林特于欧联淘汰赛附加赛次回合再次爆冷，作客圣西路球场以2：1击败意甲榜首球队国际米兰，总比数以5：2淘汰对手，成为自 1987-88 球季的利尼史特朗以来，首支在欧联（前身为欧冠杯）淘汰赛晋级的挪威球队。波杜基林特16强将面对曼城或士砵亭。

侯治重返米兰入球创纪录

波杜基林特首回合已领先3：1，今仗作客面对意甲领先10分的国际米兰，曾效力AC米兰两年的侯治（Jens Petter Hauge）成为今仗主角。58分钟，国米后卫文路尔艾简治（Manuel Akanji）失误被截，波杜基林特的布隆伯格（Ole Didrik Blomberg）射门被扑出后，侯治补射入网；这是他今季第6个欧联入球，刷新了挪威球员代表国内球会、单季在欧联的入球纪录。

国际米兰无缘晋级16强。美联社
波杜基林特再做「巨人杀手」。美联社
波杜基林特次回合以2：1击败国际米兰。美联社

国际米兰今仗发动猛烈进攻，全场控球占优，惟波杜基林特门将希坚（Nikita Haikin）表现神勇，先后救出费达历高迪马高（Federico Dimarco）及大卫法迪斯（Davide Frattesi）的近磅攻门；艾简治随后曾有机会弥补失误，但他的射门中柱弹出。

16强斗曼城或士砵亭

72分钟，波杜基林特再下一城。侯治妙传予艾赞（Hakon Evjen），后者禁区内冷静射破恩尼森马（Yann Sommer）的十指关，助客队领先至 2：0。虽然国米随后由巴斯东尼（Alessandro Bastoni）混战中射成1：2，但最终仍难逃被淘汰的命运。波杜基林特在联赛阶段已先后击败曼城及马德里体育会，如今再将上届欧联亚军国际米兰淘汰出局。波杜基林特16强对手将是曼城或士砵亭。

