欧联｜高图尔斯力撑云尼斯奥斯 「摩连奴就是摩连奴」

欧联淘汰赛附加赛次回合今周上演，焦点一战落在皇家马德里今晚深夜斗宾菲加一役。赛前皇马门将高图尔斯（Thibaut Courtois）开腔力撑队友云尼斯奥斯，强调后者入球后的庆祝动作「绝无问题」，不应成为遭受种族歧视的借口。

比列斯甸安尼被禁赛

在首回合，云尼斯奥斯声称被宾菲加翼锋比列斯甸安尼（Gianluca Prestianni）种族歧视。尽管比列斯甸安尼否认指控，但仍遭欧洲足协（UEFA）初步判罚禁赛1场，将缺席今晚在班拿贝球场举行的次回合赛事。曾执教皇马的宾菲加主帅摩连奴（Jose Mourinho）则因首回合领红牌，同样因停赛未能在场边督师，但他周二仍随队抵达西班牙。摩帅在事件发生后力撑旗下球员，并暗讽云尼斯奥斯：「这肯定出了问题，因为每当云尼斯奥斯作客，这种事总是会发生，在每个球场都是。」

摩连奴领军进行赛前操练。法新社

被禁赛的比列斯甸安尼有随队，并参与赛前操练。法新社

云尼斯奥斯获队友力撑。法新社

高图尔斯：不能将歧视合理化

对于摩连奴的言论，高图尔斯力撑队友：「摩连奴就是摩连奴，作为教练你当然会保护球员。但令我失望的是有人利用云尼的庆祝动作大做文章，他没有做错任何事，很多对手在射破我们大门时，那种兴奋程度甚至是两、三倍。我们不能以一次涉嫌种族歧视的行为，归咎于庆祝动作。」

艾比路亚赞云尼斯奥斯是「战士」

皇马主帅艾比路亚（Alvaro Arbeloa）则形容云尼斯奥斯是「战士」，并寄语他在明晚展现世界级实力：「他始终勇敢面对，明天他会上场战斗，证明自己是地球上最好的球员之一。」艾比路亚同时呼吁UEFA把握今次机会，以实际行动而非单靠口号来打击种族歧视。

云尼斯奥斯称被比列斯甸安尼种族歧视。法新社