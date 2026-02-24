Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

曼联｜加利佬吁曼联勿被佳绩蒙蔽 应聘请顶级名帅而非卡域克

足球世界
更新时间：19:55 2026-02-24 HKT
发布时间：19:55 2026-02-24 HKT

曼联名宿加利尼维利（Gary Neville）近日公开呼吁，促请旧东家在季尾任命新帅时，不应被看守领队卡域克（Michael Carrick）的亮丽成绩所动摇，而是应该坚持聘请一位履历最顶尖的领队，以尽量降低风险。

卡域克领军6场不败

自一月份接替被辞退的鲁宾艾摩廉（Ruben Amorim）后，卡域克带领曼联在六场英超联赛中取得五胜一和的骄人战绩，当中更包括击败争标对手曼城和阿仙奴，令球队排名飙升至第四位，仅落后第三位的阿士东维拉三分。卡域克的出色表现，令外界要求他「坐正」的呼声越来越高。

加利:卡域克坐正太冒险

然而，卡域克的前队友加利尼维利却持相反意见。他认为卡域克不应该坐正：「我认为曼联现在必须去物色另一位领队，因为你不知道接下来的赛果会如何。虽然杜曹（Thomas Tuchel）与英格兰续约，减少了曼联的选择，但这反而无损卡域克获得这份工作的机会。如果他能带领曼联进入欧联，外界肯定会有很大的呼声要任命他。」
加利佬强调，他并非针对卡域克本人：「我不是反对任命他，我非常爱他，亦认为他至今的工作令人难以置信。但我只是觉得，曼联应该去追求现时最佳级别的领队。曼联过去两任领队（坦哈格、鲁宾艾摩廉）都是年轻且缺乏经验，最终都未能成功。苏斯克查（Ole Gunnar Solskjaer）之前作为前球员，也曾做得很好，但最终还是失败了。所以我认为，尽可能地消除风险才是正确的选择。」

加利相信曼联可夺第3名

尽管不赞成任命卡域克为正式主帅，但加利尼维利对球队的前景却非常乐观。他预测，在没有欧洲赛事分心的情况下，曼联很有机会最终取得前四，甚至第三名。他解释：「我认为他们会做到。其他球队开始要应付欧洲赛事，会有分心。曼联没有任何分心。他们现在开始能在一些过往无法取胜的比赛中胜出。我真的认为他们可以取得第三名。」他认为，考虑到球队数周前的困境，若能最终取得欧联资格，将是一项重大的成就。

