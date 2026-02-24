欧联｜摩连奴处理种族歧视风波手法惹争议 里奥费迪南：他或已后悔

宾菲加主帅摩连奴（Jose Mourinho）因其处理云尼斯奥斯（Vinicius Jr.）疑遭种族歧视事件的方式，而备受外界抨击。不过，曼联名宿里奥费迪南（Rio Ferdinand）近日为这位老帅辩护，认为摩连奴并非种族主义者，但承认他处理这次事件的手法「是错误的」。

宾菲加主帅摩连奴。法新社

摩帅回应惹争议



事源在上周末皇家马德里对阵宾菲加的欧联赛事中，皇马球星云尼斯奥斯声称被对方球员柏斯迪安尼（Gianluca Prestianni）用「猴子」一词进行种族歧视辱骂。赛后，摩连奴却将矛头指向云尼斯奥斯，认为是他入球后过于张扬的庆祝动作「煽动」了对方，更搬出球会传奇黑人球星尤西比奥（Eusebio）来证明宾菲加并非种族歧视的球会。摩连奴甚至暗示，这种事件总是发生在云尼斯奥斯身上，似乎事出有因。

皇马左翼云尼斯奥斯祖尼亚(Vinicius Jr)。新华社

肯定摩帅不是种族主义者



摩连奴的言论引发轩然大波，而里奥费迪南在其播客节目中，对此发表了看法。他说：「我认为摩连奴在冷静下来后，会坐下来想『也许我处理这件事的方式是错的』。」但他随即为这位老帅辩护：「顺带一提，这并不代表摩连奴就是个种族主义者。我认为他为世界各地的黑人球员做了足够多的事，很多球员都视他为父亲般的人物，这足以证明他骨子里没有种族歧-视的成分。」

曼联名宿里奥费迪南为摩连奴辩护。法新社

里奥：摩连奴处理手法确不妥



里奥费迪南总结道：「我只是觉得，不幸地，他这次处理这件事的方式是错误的。我很想听听他现在对此事的看法，尤其是在他的言论引发了如此大的风波之后。」

然而，据悉摩连奴在本周三作客皇马的次回合比赛前，将不会再就此事发表任何评论。