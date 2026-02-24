英超｜曼联1：0挫爱华顿升上第4位 施斯高后备建功一箭定江山

英超周一（23日）上演独脚戏，曼联作客以1：0力挫爱华顿，全取3分。红魔赛后27战累积48分，压过车路士升上第4位，并逼近第3名的阿士东维拉；爱华顿则以37分续居第9。

两军上半场互有攻守但未能破门。曼联开赛早段已有机会，阿密特迪亚路射门几乎得手，惟被达高斯基门前解围。其后达洛治、麦比奥莫及般奴费南迪斯先后起脚，均未能转化为入球，半场0：0僵持。

施斯高后备建功一箭定江山，曼联1：0挫爱华顿升上第4位。路透社

换边后战局出现转机。主帅卡域克于58分钟调入「后备杀手」施斯高（Benjamin Sesko），调动立竿见影。战至72分钟，曼联一次快速反击，由麦比奥莫（Bryan Mbeumo）送出助攻，施斯高后上冷静射入，打破僵局。

尾段爱华顿全力反扑，但曼联防线稳守到底，将1球优势保持至完场。卡域克上任后6场联赛录得5胜1和，走势凌厉。

施斯高近7场赛事攻入6球，尽管多以后备身份上阵，却屡建奇功，包括补时绝杀富咸、逼和韦斯咸，以及今仗一箭定江山。