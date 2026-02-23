英超│曼联今晚作客爱华顿 红魔踢周一波表现麻麻 其中一场输得难睇

今晚(23日)英超独脚戏，曼联作客爱华顿。红魔今季踢周一波表现平平，3场只得胜和负各一，败仗正好是首循环主场斗拖肥糖，后者在初段出现罕有的内讧事件，有中场伊祖沙古尔领红牌而大部份时间踢少一人，主队输得难睇以0:1落败。以今季走势，曼联今仗的赢波机会不太乐观。(Now621台周二凌晨4:00直播)

今季3场周一波仅胜和负各一

曼联今季无需踢欧洲赛，较多英超赛事被安排于周一举行，今季作客爱华顿是第4次。然而他们于周一波表现麻麻，3仗只得胜和负各一，包括作客4:1大胜榜尾狼队；主场先开纪录和末段领先下，4:4赛和般尼茅夫；以及地头0:1不敌爱华顿。

首循环不敌爱华顿输得难睇

对拖肥糖一仗更输得十分难睇。客军于开赛13分钟就有中场伊祖沙古尔和中坚米高坚尼内讧，沙古尔出手掌掴后者，被球证夏宁特以暴力行为驱逐出场。然而红魔在大部份时间踢多一人下，仍然输0:1，是球队今季其中一场最失准的比赛。今场红魔挟英超9场不败强势造访爱华顿，但考虑到今季走势，赢波机会并非太乐观。