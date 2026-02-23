英超│消息指哈利马古尼至少续约一年 曼联对新约感乐观

曼联与中坚哈利马古尼(Harry Maguire)的合约到今夏届满，魔迷和外界都关心红魔会否与他续约。《英国广播公司》周日报导，多位知情人士都乐观认为，马古尼会继续留队，至少与红魔续约一年，曼联对留用这位经验丰富的中坚都有信心。

传马古尼将续约至少一年

《英国广播公司》周一报导，多名知情人士向他们透露，大家都对哈利马古尼续约一事感到乐观。他们认为球会一定找到解决问题的方案，至少与这名32岁英格兰中坚续约1年，旨望他在中场大将卡斯米路离开后，继续以经验带领球队向前。

正洽谈薪金和年期

消息指双方正进行续约谈判，气氛积极友好，目前正就薪金和合约年期洽谈中，预计很快就可以达成共识。