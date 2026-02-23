英超│杜陀成近10任首位第一场即输波热刺教头 直言输波反有利：「更好认清事实﹗」
更新时间：16:04 2026-02-23 HKT
发布时间：16:04 2026-02-23 HKT
发布时间：16:04 2026-02-23 HKT
热刺主教练杜陀周日首次领军，就在英超主场1:4大败予阿仙奴，第一击即吃闷棍。这名前克罗地亚中坚，成为热刺近10任首位第一战就输波的教头，留下不光彩纪录。然而此子反指输波可能更有利，因为一开始看清现实，知道未来路向，可以更好地作出部署。
近10任首位首秀输波热刺教头
杜陀首次带领热刺出战，就在英超北伦敦打吡1:4惨败予阿仙奴。这场败仗亦令杜陀成为热刺近10任教头中(包括暂代和看守主帅)，首位在英超首秀输波，之前9位取得6胜3和不败的佳绩。然而这位球员时代长时间效力祖云达斯的一代中坚指，输波反而更有利：「也许一开始就看清事实，反而有助我们明白接下来该怎样做。我知道真相了，并看到了，这挺好，现实就是这样。」他续指热刺在主场应该要踢出进攻型足球，但他要考虑防线问题，接下来要好好取得平衡。」
杜陀称大败有助认清现实
热刺大败后，仅比18位的韦斯咸多4分，杜陀重申有信心领军护级：「我当然有信心，因为我坚信这班都是好球员，只是有些坏习惯。只要改变一下心态，继续留力工作，展望明天，就可以走出困境。」
