英超│阿仙奴终止联赛2连和 阿迪达谈意义：人地开始怀疑就要站出来﹗ 扬言10轮争冠似马拉松

阿仙奴在周日英超作客4:1大胜热刺，绯止联赛两连和走势重回胜轨，继续以5分领先次席踢少一轮的曼城。该队领队阿迪达矢言，今仗赢波的意义是当有人质疑你时，可以及时站出来应对。同时他指余下10轮英超犹如马拉松，冠军之争一定会持续到尾，他和大军都会好好享受。

阿迪达领军的阿仙奴顶住压力取得胜仗。美联社

阿迪达谈大胜热刺的意义

过去两轮英超阿仙奴在领先下分别被宾福特和狼队逼和，榜首领先优势一下子缩减至5分，还要踢多一场，外界纷纷指枪手再次「甩辘」，更认为次席曼城可以后来居上夺冠。幸好他们今仗重回胜轨，更重要是取得一场淋漓尽致的胜仗振奋士气，主教练阿迪达亦大谈大胜的意义：「当你们开始怀疑的时候，你必须要站出来。这很难做到，但球队每个人今场的表现都非常出色，我很高兴看到这一点。今场比赛，大家都有很多非常出色的时刻，我为全队的表现感到骄傲和开心。回看球队过去72小时经历的一切(赛和狼队)，就知道今场胜仗有多么重要。」

阿仙奴在周日英超作客4:1大胜热刺。路透社

预计英超冠军之争斗到最后一轮

阿仙奴已完成了28轮赛事，余下尚有10轮，当中包括作客曼城的天王山之战，阿迪达预计这10场像马拉松般一样漫长：「争冠之路很长，我们要一场一场来。对我们所有人来说，这是一场漫长的马拉松，但我们会尽力去享受。」同时阿帅指预计到冠军之争会斗到最后一轮，所以现阶段尽可能保持最佳状态。