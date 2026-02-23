体坛早报｜阿仙奴挫热刺 加比尔倒地惹争议 利物浦97分钟绝杀森林 巴塞重返西甲榜首

阿仙奴顶住压力，在北伦敦打吡作客以4：1大胜热刺，榜首优势拉开至5分，但比曼城踢多场。今场有一次争议判决，梅安尼的入球被指侵犯加比尔在先，被判无效，令热刺错失追平2：2的机会。慢镜可见接触疑似不严重，而加比尔倒地动作有点夸张，热刺主帅杜陀暗示对方「插水」。利物浦则凭麦亚里士打97分钟绝杀，以1：0小胜诺定咸森林。

西甲争标方面，巴塞把握皇马早一日失分重登榜首；巴塞主场以3：0击败利云特，以1分反压「银河舰队」。

阿仙奴全取3分。美联社

加比尔倒地动作有点夸张。影片截图

麦亚里士打97分钟攻入绝杀球。美联社

小将马克班奴为巴塞打开纪录。美联社

英超｜伊斯、约基利斯各入两球 阿仙奴挫热刺 领先曼城5分

英超｜梅安尼入球被吹走惹争议 杜陀暗示加比尔「插水」

英超｜麦亚里士打97分钟绝杀 利物浦劣势下险胜森林

西甲｜巴塞隆拿3：0利云特 1分反压皇家马德里重登榜首

英超｜卡斯米路下一站美斯定C朗？传国际迈亚密、艾纳斯均有意罗致