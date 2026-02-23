Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

英超｜梅安尼入球被吹走惹争议 杜陀暗示加比尔「插水」

足球世界
更新时间：07:13 2026-02-23 HKT
发布时间：07:13 2026-02-23 HKT

在周日阿仙奴 4：1 大胜热刺的「北伦敦打吡」中，有一次足以影响战局的争议判决。当时落后1：2的热刺，有高路梅安尼（Randal Kolo Muani）一度射破「枪手」大门扳平，但球证判罚梅安尼推跌加比尔马加希斯在先，入球无效。从慢镜可见，梅安尼与加比尔的接触疑似轻微，热刺主帅杜陀随即示意对方「插水」。

梅安尼双手推向加比尔。影片截图
梅安尼双手推向加比尔。影片截图
加比尔倒地动作有点夸张。影片截图
加比尔倒地动作有点夸张。影片截图
杜陀示意加比尔「插水」。影片截图
杜陀示意加比尔「插水」。影片截图

热刺本可扳平2：2

事发时，高路梅安尼接应干拿加历查（Conor Gallagher）的传送，在禁区内疑似推跌阿仙奴加比尔后抽射入网；球证即时吹罚，经VAR翻看后并没有推翻球证判决，入球维持无效。慢镜可见加比尔倒地动作显得有点夸张，热刺的云迪云（Micky van de Ven）第一时间向球证抗议，主帅杜陀亦在场边示意对方「插水」。热刺本来可以扳平2：2，但球证最终判梅安尼犯规，入球无效。最终热刺在这场打吡大战，以1：4不敌阿仙奴。

杜陀暗示球证执法不公 加利仔撑判决正确

杜陀在赛后记者会虽未直接炮轰，却暗讽球证执法标准不一：「在这里总是关于球证，他们有自己的『心水球员』，会根据自己的感觉和喜好来决定。有时他们会视而不见，有时却吹得很严，事实就是如此。」但为《天空体育》评述的加利尼维利认同球证判决：「那是犯规，梅安尼做得太明显了。他在背后推了加比尔一下，从我这角度看得很清楚，虽然加比尔较轻易地便倒地，但确实是双手推背犯规。」

