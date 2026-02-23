西甲｜巴塞隆拿3：0利云特 1分反压皇家马德里重登榜首

皇家马德里周六作客不敌奥沙辛拿后，巴塞隆拿把握住机会重返西甲榜首。巴塞今晨主场迎战利云特，以3：0大胜对手，赛后以1分反压皇马升榜首。

小将马克班奴为巴塞打开纪录。美联社

巴塞重返西甲榜首。美联社

迪庄破13个月入球荒。美联社

巴塞早前在杯赛惨败予马德里体育会，随后联赛又负于基罗纳，形势一度告急。不过面对排尾二的利云特，巴塞开赛仅4分钟便由艾利加西亚（Eric Garcia）左路传中，助攻 18 岁小将马克班奴（Marc Bernal）近门建功，这亦是他近3场射入的第2球。32分钟，今仗在左路极具威胁的简些路（Joao Cancelo）送出精准传中，法兰基迪庄第一时间轻松扫把脚撞射入网，射入他近13个月以来首个入球，助巴塞半场领先2：0。

下半场巴塞仍占据主动，简些路曾传中中柱，拉芬夏（Raphinha）的攻门则被利云特门将马菲赖恩（Mathew Ryan）化解。战至81分钟，巴塞终于再扩大比数，后备入替的费明卢比斯于禁区外左脚劲射，皮球擦近柱入网，为巴塞锁定3：0胜局。巴塞赛后以20胜1和4负得61分，以 1 分压过早一日输波失分的皇马，重返西甲榜首。