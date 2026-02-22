沙特职｜C朗拿度向艾纳斯球迷派定心丸 我想继续留下来
更新时间：21:06 2026-02-22 HKT
艾纳斯（Al-Nassr）葡萄牙球星C朗拿度（Cristiano Ronaldo）早前因不满球会转会操作而罢踢，并一度传出他有意离队的消息。C朗在周六梅开二度，协助艾纳斯以4:0大胜哈森姆（Al-Hazem）后，公开表达了对球会的忠诚，并强调自己希望继续留在沙特发展。
罢赛2场期间传生离意
现年41岁的C朗，本月初因不满球会在冬季转会窗「零作为」，愤而缺席了对阵艾利雅德（Al-Riyadh）和伊蒂哈德（Al-Ittihad）的两场沙特职业联赛，引发外界对其未来的诸多揣测。然而，自上周末在对阵艾法特（Al-Fateh）的比赛中复出并取得入球后，他今仗再次展示其惊人入球能力，梅开二度将其本赛季总入球数提升至21球。
向艾纳斯球迷派定心丸
赛后，这位五届金球奖得主一改此前的强硬态度，向外界大派「定心丸」：「我非常高兴。正如我说过很多次，我属于沙特阿拉伯。这是一个非常欢迎我、我的家人和我朋友的国家。我在这里很开心，我想继续留在这里。」
C朗对联赛争冠充满信心
艾纳斯今场赢波之后重返沙特联赛榜首，C朗对于球队的争标形势亦显得充满信心：「最重要的是，我们要继续努力。我们正处于榜首位置。我们的工作就是赢球，向我们的争冠对手施加压力，然后看看会发生什么。我们正走在正确的轨道上。我们回来了，我们很好，我们充满信心。我们会一场一场地踢。我们的状态很好，让我们拭目以待。」
