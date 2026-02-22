英超｜哥迪奥拿否认夺回争标主动权 先放松再集中备战对列斯联

曼城周六英超击败纽卡素后，完成27轮联赛追至只落后榜首阿仙奴两分，蓝月领队哥迪奥拿不认为球队已经抢回争冠主动权，他指余下赛事仍然很多，曼城和阿仙奴都不可能赢下所有比赛，故现在先放松一下好好休息，然后集中火力应付下仗对列斯联。

早前曼城于英超联赛榜一度被阿仙奴抛离7分，如今追至只有两分差距，并乘后上气势争标形势逆转，惟哥帅否认重夺主动权：「我之前没有想过(拥有争冠主动权)，现在亦不觉得。现在只管好好休息三天，然后专注备战下仗对列斯联。一步一步向目标努力。」

外界曾提议哥帅放弃英超专注杯赛

外界有声音质疑，曼城阵中有不少球员缺乏争冠经验，但哥迪奥拿似乎不以为然。他回应道：「之前我们打和的时候，有记者问我为何不干脆放弃联赛，专心踢杯赛？我当时说，不，让我们继续试一试。现在我们只落后阿仙奴两分，谁知道接下来会发生什么？」他直言，自己的直觉是，考虑到足总杯、欧联赛事穿插其中，加上旅途奔波，曼城和阿仙奴都不可能赢下剩下的所有比赛。因此，最好的办法就是放松下来，专注下一场对列斯联的比赛。

点名称赞夏兰特

哥迪奥拿对今仗的表现感到满意，特别点名赞扬了夏兰特（Erling Haaland）是全场最佳球员：「我选他，是因为他一直在和对方后卫伯恩（Dan Burn）肉搏。面对这种人钉人的防守，你必须打得更直接，如果你赢不了那些五五波的争夺，就完全没有机会，而他做到了。」他认为，球队今天踢得像一个整体，这是在欧联及英超面对顶级强队时必须具备的质质。

哥帅感谢球迷支持

哥迪奥拿又将胜利归功于球迷的支持：「我一直说球员必须为球迷而战。明天是周日，大家都不用上班，这是个完美的机会。我们需要球迷的鼓励，我们也尽全力做到了最好，没有让他们失望。」