体坛早报｜曼城赢波仅落后阿仙奴2分 车路士被般尼绝平 皇马输波随时失榜首

英超争标进入白热化阶段，随着榜首的阿仙奴于周中和波失分，次席曼城今晨把握机会，以2：1击纽卡素，将差距收窄至落后2分；阿仙奴今周将于热刺合演「北伦敦打吡」。车路士则于93分钟失守，被尾二的般尼逼和1：1。白礼顿就有占士米拿以654场英超上阵，成为联赛历来上阵王；球队以2：0击败宾福特。

西甲的争标形势方面，皇家马德里作客以1：2不敌奥沙辛拿，踢多场下仅以2分领先巴塞隆拿，榜首位置随时拱手相让。沙特职方面，C朗梅开二度下，带领艾纳斯以4：0击败艾哈森，球队取得10连胜后重返榜首。

英超｜曼城2：1纽卡素 追至落后阿仙奴2分

英超｜车路士93分钟失守被般尼绝平 今季主场领先下失17分冠联赛

英超｜占士米拿654场做上阵王 白礼顿派两蛋止6场不胜颓势

西甲｜皇马补时被绝杀全失3分 巴塞周日若赢波即升榜首

沙特职｜C朗梅开二度艾纳斯派4蛋 联赛10连胜重返榜首