英超｜占士米拿654场做上阵王 白礼顿派两蛋止6场不胜颓势

足球世界
更新时间：07:17 2026-02-22 HKT
发布时间：07:17 2026-02-22 HKT

白礼顿于昨晚英超作客以2：0击败宾福特，不但终止联赛6场不胜颓势，更见证老将占士米拿第654次在英超上阵，正式超越巴利成为英超上阵王。

正式超越巴利

米拿今场正选上阵，战至90分钟退下火线，接受球迷的掌声。米拿于2002年在列斯联出道，先后效力纽卡素、阿士东维拉、曼城和利物浦，并于2023年转会白礼顿。今场标志其第654次英超上阵，正式超越巴利（Gareth Barry），独占英超上阵王的美誉。

占士米拿以654场成为英超上阵王。美联社
占士米拿以654场成为英超上阵王。美联社
白礼顿作客以2：0击败宾福特。美联社
白礼顿作客以2：0击败宾福特。美联社
韦碧克为白礼顿锁定胜局。美联社
韦碧克为白礼顿锁定胜局。美联社

他效力的白礼顿今仗反客为主，早段已有三笘薰（Kaoru Mitoma）近射，但被宾福特门将基利靴（Caoimhin Kelleher）化解。战至30分钟，卡迪奥卢（Ferdi Kadioglu）禁区外起脚妙射被扑出不远，迪亚高高美斯（Diego Gomez）补射入网，助白礼顿先开纪录。

白礼顿随后继续主导形势，并于上半场尾段扩大优势。宾福特的弥敦哥连斯（Nathan Collins）解围失误，将柏斯高哥斯（Pascal Gross）的传中球踢向韦碧克（Danny Welbeck）脚下，后者近门轻松射成2：0。白礼顿最终凭上半场这两个入球，作客以2：0击败宾福特，赛后以8胜10和9负得34分，暂列第12位。宾福特则以12胜4和11负得40分暂列第7位。

米拿避谈纪录：球队取胜最重要

创纪录的占士米拿赛后表示：「最重要是今天能赢波。我一直只想为球队进步和取胜出一分力。超越纪录是一成就，但我并非以此为重心，认识我的人都知道，我眼中只有球队。」他又感谢多年来为他牺牲与支持的家人及医护团队。

