英超｜曼城2：1纽卡素 追至落后阿仙奴2分

英超争标进入白热化阶段，次席的曼城主场迎战纽卡素，凭尼高奥莱利（Nico O'Reilly）上半场梅开二度，以2：1力克对手，与榜首阿仙奴的差距收窄至2分。阿仙奴今晚将于「北伦敦打吡」作客热刺。

曼城全取3分。美联社

当拿隆马末段扑救，成为曼城保住3分的功臣。美联社

奥莱利梅开二度。美联社

由于阿仙奴于周中斗狼队失分，曼城有望再追近分数，开赛即展开猛攻。14分钟，尼高奥莱利禁区内起脚，纽卡素门将尼克普比（Nick Pope）虽然摸到皮球但未能阻止其入网，曼城先开纪录。不过纽卡素表现坚韧，更藉著一次角球攻势，趁曼城未能清脆解围，由路易斯贺尔（Lewis Hall）起脚，皮球省中曼城后卫艾特诺尼（Rayan Ait-Nouri）后改变方向入网，纽卡素于22分钟扳平1：1。

奥莱利梅开二度

曼城于27分钟再度领先，安东尼施美安（Antoine Semenyo）在前场展现强烈斗志，力压禾达美迪（Nick Woltemade）后传予艾宁夏兰特（Erling Haaland），后者随即送出精准传中，由奥莱利于远柱顶成2：1。

当拿隆马末段神救保3分

下半场纽卡素不断反扑，令主队曼城球迷气氛紧张。补时阶段，纽卡素的哈维班尼斯（Harvey Barnes）获得黄金机会，多得当拿隆马「神救」，曼城才得以保住胜果完场。曼城最终以2：1击败纽卡素，赛后以17胜5和5负得56分续排次席，追至落后阿仙奴2分。纽卡素则以10胜6和11负得36分，暂列第10位。