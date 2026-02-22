Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

英超｜曼城2：1纽卡素 追至落后阿仙奴2分

足球世界
更新时间：06:38 2026-02-22 HKT
发布时间：06:38 2026-02-22 HKT

英超争标进入白热化阶段，次席的曼城主场迎战纽卡素，凭尼高奥莱利（Nico O'Reilly）上半场梅开二度，以2：1力克对手，与榜首阿仙奴的差距收窄至2分。阿仙奴今晚将于「北伦敦打吡」作客热刺。

曼城全取3分。美联社
曼城全取3分。美联社
当拿隆马末段扑救，成为曼城保住3分的功臣。美联社
当拿隆马末段扑救，成为曼城保住3分的功臣。美联社
奥莱利梅开二度。美联社
奥莱利梅开二度。美联社

由于阿仙奴于周中斗狼队失分，曼城有望再追近分数，开赛即展开猛攻。14分钟，尼高奥莱利禁区内起脚，纽卡素门将尼克普比（Nick Pope）虽然摸到皮球但未能阻止其入网，曼城先开纪录。不过纽卡素表现坚韧，更藉著一次角球攻势，趁曼城未能清脆解围，由路易斯贺尔（Lewis Hall）起脚，皮球省中曼城后卫艾特诺尼（Rayan Ait-Nouri）后改变方向入网，纽卡素于22分钟扳平1：1。

奥莱利梅开二度 

曼城于27分钟再度领先，安东尼施美安（Antoine Semenyo）在前场展现强烈斗志，力压禾达美迪（Nick Woltemade）后传予艾宁夏兰特（Erling Haaland），后者随即送出精准传中，由奥莱利于远柱顶成2：1。

当拿隆马末段神救保3分

下半场纽卡素不断反扑，令主队曼城球迷气氛紧张。补时阶段，纽卡素的哈维班尼斯（Harvey Barnes）获得黄金机会，多得当拿隆马「神救」，曼城才得以保住胜果完场。曼城最终以2：1击败纽卡素，赛后以17胜5和5负得56分续排次席，追至落后阿仙奴2分。纽卡素则以10胜6和11负得36分，暂列第10位。

↓立即下载星岛头条App↓

↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
网民热议「全港最佳公屋邨」！交通便利/校网强劲/单位面积大 「这条邨一定没有人反驳」
网民热议「全港最佳公屋邨」！交通便利/校网强劲/单位面积大 「这条邨一定没有人反驳」
生活百科
14小时前
长者玩乐优惠2026｜乐悠咭/长者咭专享12大景点折扣 海洋公园/昂坪360缆车/中环摩天轮
长者玩乐优惠2026｜乐悠咭/长者咭专享12大景点折扣 海洋公园/昂坪360缆车/中环摩天轮
生活百科
21小时前
香港女神前夫重提「澳门输10亿」 事件曾惊动执法机关 亲揭产业链惊人内幕登热搜
香港女神前夫重提「澳门输10亿」 事件曾惊动执法机关 亲揭产业链惊人内幕登热搜
影视圈
12小时前
除夕夜全家忘带钥匙被锁门外 醒目猫5分钟建奇功｜有片
00:17
除夕夜全家忘带钥匙被锁门外 醒目猫5分钟建奇功｜有片
即时中国
2026-02-20 15:47 HKT
家族办公室揭富豪严格家规 离婚即失资产管理权 每年办千万家族旅行 惟条件必需「齐齐整整」
家族办公室揭富豪严格家规 离婚即失资产管理权 每年办千万家族旅行 惟条件必需「齐齐整整」
投资理财
12小时前
六合彩2亿新春金多宝｜屯门一幸运投注站后劲凌厉 威胁士丹利街榜首地位 上水「黑马」去年中两次头奖｜Juicy叮
六合彩2亿新春金多宝｜屯门一幸运投注站后劲凌厉 威胁士丹利街榜首地位 上水「黑马」去年中两次头奖｜Juicy叮
时事热话
20小时前
旅行日行过万步怕脚痛？Threads热推5大「神鞋」百搭又实用 HOKA/Nike/asics有份
旅行日行过万步怕脚痛？Threads热推5大「神鞋」百搭又实用 HOKA/Nike/asics有份
时尚购物
20小时前
何文田邨烟花景宽敞户调迁 网上寻接手5人单位有缘人 掏心掏肺赠6字居住锦囊｜Juicy叮
何文田邨烟花景宽敞户调迁 网上寻接手5人单位有缘人 掏心掏肺赠6字居住锦囊｜Juicy叮
时事热话
15小时前
80年代红星回流一拖二夜游湾仔无人认得 做一事兴奋乱窜少女感十足
80年代红星回流一拖二夜游湾仔无人认得 做一事兴奋乱窜少女感十足
影视圈
9小时前
新年利是钱6招存入银行！指定存钞机收$20/$50 经八达通/马会都得 免排队超方便
新年利是钱6招存入银行！汇丰/恒生/东亚指定存钞机收$20/$50纸币 经八达通都得 免排队超方便
生活百科
2026-02-20 19:07 HKT