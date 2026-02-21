Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

贺岁杯│港足互射12码击败FC首尔封王 14089人入场贺岁

更新时间：18:49 2026-02-21 HKT
马年贺岁杯今午(21)在香港大球场上演，吸引到14,089人入场。香港足球队代表队在锋将祖连奴先拔头筹下，虽然被FC首尔于法定时间逼和1:1，幸好港队互射12码赢5:4，顺利捧杯贺岁。同时贺岁杯在文化融合与偶像效应下，场面热闹温馨。

港队互射12码取胜

首尔13分钟即反客为主，安达臣奥利华拉禁区内施射，幸得门将庞焯熙挡出。港队于20分钟打破僵局，慈英右路精准传中，祖连奴门前顶成1：0。换边后56分钟，FC首尔终由基马拉中路突破，面对门将谢嘉荣轻松射入扳平。此后双方再无纪录，需以12码决胜。港队五轮全中，FC首尔第五轮的曹永旭射中柱，随著林乐勤操刀中鹄，港队以6：5夺冠。年仅19岁的门将庞焯熙全场表现神勇，当选赛事最佳球员。

有趣的是，有别于过往的激情呐喊，今日场内球迷显得相当克制，以往偶尔出现的粗口与叫骂声，被「身体健康」、「恭喜发财」、「出入平安」等新春祝福语取代，场面一度温馨，展现香港球迷高质素的一面。
 

和气代替粗口 偶像效应气氛高涨

除了比赛，贺岁杯全日都有满布新年气氛。比赛赛前有传统的舞狮仪式，文化旅游及体育局局长罗淑佩、足总会长贝钧加、足总主席霍启山等为「醒狮」点睛。罗局长在社交平台发文指，主场出战的中国香港队与FC首尔在90分钟内踢成1:1，需以互射12码分出高下。最终港队五轮全中，完胜FC首尔夺得贺岁杯，「新年开个好头，今年香港足球兴旺可期啊！」

赛后变成演唱会 COLLAR、Anson Lo、Ian献唱

而比赛在半场期间，南韩巫师啦啦队劲歌热舞应援，将气氛带向高潮。完场颁奖礼后，球赛瞬间变身演唱会。本地人气女团COLLAR率先登场，带动现场气氛。其后男团MIRROR成员陈卓贤（Ian）接力献唱，当压轴登场的卢瀚霆（Anson Lo）现身球场中央时，场面更见夸张。原本一片红海的球迷看台，瞬间变成一片粉红色灯海，其粉丝（神徒）的尖叫声几乎盖过所有声音，将大球场的气氛推至另一个高峰。最终一众球星与偶像们在场内与球迷大合照，为这个别开生面的新春盛事画上完美句号。

 

