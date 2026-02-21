英超│阿仙奴连和2轮后出战热刺 阿迪达：我字典无「甩辘」两个字 指仍处争冠有利位置

阿仙奴连续两轮英超赛和，虽然仍位列榜首，但在踢多一场外仅领先5分，明晚联赛北伦敦打吡作客热刺不容有失。领先优势大减，但枪手领队阿迪达没有陷入恐慌，矢言在他的字典内没有「甩辘」这两个字，并指球队仍处于争冠有利位置，有信心保持优势到季尾。(Now621、611台周一凌晨0:30直播)

阿迪达指「甩辘」从不在他脑海中

过去两轮英超阿仙奴接连赛和宾福特和狼队，近8轮仅得3胜4和1负，期间合共失掉11分。该队原本遥遥领放，到目前在踢多一轮下，只比曼城多5分，换句话说他们手上仅得2分优势，而枪手之后还会与蓝月正面交锋，如果落败榜首位置随时拱手相让。在刚轮作客2:2被狼队逼和后，媒体大篇幅报导阿仙奴又「甩辘」，阿迪达表示这词语不在其字典内：「(『甩辘』)这个用词，不存在我的字典里。我不会用这种视角去看问题，因为我不觉得有人故意去『甩辘』，没有球员会有这种意图。我个人绝对不会用这个用词。」

指仍在争冠有利位置

阿迪达续指要接受和消化失分的事实，而且球队目前仍处于有利位置，有信心可以将优势带到尾。同时他认为近年多次接近冠军，最终虽未能完成任务，但总比无机会好，「你越是频繁接近这种位置，就越有可能夺冠。欧联一样，如果你20年都不入8强、4强，就没有机会捧杯。」

