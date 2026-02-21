英超│传水晶宫即将辞退主帅加拉斯拿 有意揾罗比坚尼做新帅

英国媒体《talkSPORT》周五(20日)报导，近15场各赛事只得1胜的水晶宫，即时辞退主帅加拉斯拿(Oliver Glasner)，并有意委任球员时代踢过热刺及利物浦、目前在匈牙利任教的罗比坚尼(Robbie Keane)为新帅。加拉斯拿早前已表示会在今夏约满离队，如今大有机会未到季尾就下台，传与自家球迷都对他失去耐性，直接嘲讽他有关。

水晶宫近15场仅1胜

水晶宫周中于欧协联淘汰圈附加赛首回合作客1:1赛和辛连斯基，近15场各赛事只得1胜6和8的劣绩。自家球迷对加拉斯拿已失去耐性，刚仗赛后就高呼「加拉斯拿早上就被辞退」的口号嘲讽他。《talkSPORT》表示水晶宫高层眼见球迷亦不留情面，再次评估其未来，认为现阶段换人是最好的决定。

加拉斯拿：「成绩不好，就要离开﹗」

这名奥地利籍教头可能亦收到风，周五出席对狼队的赛前记者会上直言，成绩不好就要离开：「足球世界很简单，成续好主教练就留任，被允许留下。但成绩不续，表现不够稳定，就要离开。」他续指球员最近的确不在状态，并理解目前的一切，要承担责任，为整支球队负责。同时他亦语带相关指自己解决唔到主将离队的问题：「我不够出色，未能填补卖出球员后留下的空缺。我不够出色，未能让新援入，踢不出原本的打法。」

罗比坚尼有望接手

加拉斯拿早前已表示今季结束后离队，如今因为球队成绩不济，未到季尾就大有机会下台。而新帅人选，大有机会是前爱尔兰国前锋罗比坚尼，后者目前于匈牙利球队费伦斯华路士任教，上任逾1年在各赛事有58.46%胜率，领军表现得到肯定。

传罗比坚尼有望接手。路透社

