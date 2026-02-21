Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

意甲│麦汤文尼表态想长留拿玻里 直言自己心爱那不勒斯 无意回曼联

足球世界
更新时间：07:30 2026-02-21 HKT
发布时间：07:30 2026-02-21 HKT

早前有传曼联希望回购拿坡里中场麦汤文尼(Scott McTominay)，后者近日接受意大利媒体《罗马体育报》的访问，表示无意回归红魔，并想长时间在球队效力。同时他指自己热爱那不勒斯这地方，粉碎魔迷想他回归的美梦。

麦汤文尼表态无意回曼联

麦汤文尼于2024年夏天离开曼联加盟拿玻里后，在意甲踢出职业生涯高光，去季领军勇夺意甲，自己更成为意甲年度最佳球员。外界有传红魔希望回购他，但这29岁苏格兰中场接受《罗马体育报》访问时，表示无意离队：「我在拿玻里非常开心，我现在是拿玻里的球员，这是我唯一考虑的事情。我热爱那不勒斯，也热爱那不勒斯人。在这里我感觉像在家一样，我可以在这里效力很长时间。」

喜欢那不勒斯想长留

此子与拿玻里的合约到2028年夏天届满，有传球会想与他续约至2030年，以表扬他的表现和对球队的贡献。麦汤文尼透露他和经理心从未向外界讨论过自己的未来，现时只会和球会沟通。

