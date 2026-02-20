贺岁杯｜FC首尔明斗港队 金基东盼友谊不止一场 金珍洙：明天全力应战以示尊重

贺岁杯2026将于大年初五（21日）下午3时在香港大球场上演，由港队迎战韩职劲旅FC首尔。客队大军今午于香港大球场进行公开操练后举行赛前记者会，主教练金基东与队长金珍洙一同出席。面对明日的表演赛，这支韩职传统劲旅表明不会「留力」，为香港球迷带来精彩一战。

FC首尔刚完成亚冠杯两场赛事，随即访港参战贺岁杯。主教练金基东在记者会上感谢各界邀请：「感谢香港足总、香港政府邀请我们，体验这次美好的经历。香港天气非常好，比韩国好得多，所以球员能在更好的条件下发挥。」 之后他展望未来，希望和港队再次合作：「即使是表演赛，我也不希望这只是一次性。希望将来能邀请港队到韩国，参加这种盛大的表演赛。我想为香港球迷带来欢乐，希望大家都能享受这场表演赛 。 」

曾征战世界杯的队长金珍洙，对于明天比赛表示：「我首先要感谢你们的邀请。作为职业足球员，我们必须全力以赴。我认为这是尊重港队和明天到场球迷的唯一方式。所以我们会向大家展示FC首尔是一支怎样的足球队，明天我们会尽力发挥出最好的水平。 」

记者、摄影：廖伟业