英超│普斯迪高古承认执教森林是最糟糕决定 指自己一时迷失 「根本唔应该去﹗」

足球世界
更新时间：16:10 2026-02-20 HKT
发布时间：16:10 2026-02-20 HKT

今季执教诺定咸森林仅39日就被炒的澳洲籍主帅普斯迪高古(Ange Postecoglou)，近日出席评述员加利尼维利等人的网上节目，大谈自己过去一年的经历，他直言执教森林是其人生最糟糕的决定，自己接受聘约前没有和老板认真倾谈战术问题，个人风格和球队踢法根本完全不同，本身不应该去森林。而他透露自己去夏被热刺辞退，是20多年来首次失业，一时迷失才接受森林邀请。

承认执教森林是最糟糕决定

普斯迪高古过去8个月经历人生低谷，去年6月带领热刺赢得欧霸后不久被炒，9月初接手森林，但带队踢了8场，仅得2和6负不胜的劣绩，在任仅39日就被辞退，成为英超历史上在任时期最短的正印教头(撇除看守主帅)。他近日出席加利尼维利等人的网上节目时，回忆这段不堪回首的经历，直言接手森林是最糟糕的决定：「我当时没有和老板认真倾过战术调整的事，这本是我必须做的事，但我没有做。我当时想入到球队，用实际行动去证明，大家都会睇到的。」

因为首次失业而陷入迷失

普帅指加入森林是其生涯最糟糕的决定，自己会承担责任，皆因球队习惯一种踢法，自己又是另一种，所以错在他自己身上，不是别人问题。而他还表示因迷失才有此决定：「其实身边很多人都劝我不要去森林，但那是我20多年来第一次失业，我感到迷失，在那个暑假完全找不到方向，没有方向无所适从。」他续指眼见森林的人脚不错，觉得很快可以扭转局面，所以就接受邀请，「从职业规划角度去看，那是我做过最糟糕的决定。」

普斯迪高古被热刺辞退，廿多年来首次失业。路透社
普斯迪高古指失业后感到迷失，才接手森林。路透社
