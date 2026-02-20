Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

欧霸｜皮利拉首演旗开得胜 诺定咸森林3：0轻取费伦巴治创纪录

足球世界
更新时间：05:36 2026-02-20 HKT
发布时间：05:36 2026-02-20 HKT

欧霸淘汰赛附加赛首回合，诺定咸森林新帅域陀皮利拉迎来完美开局。森林作客土耳其以3：0大胜费伦巴治，刷新球队历来在欧洲赛事的最大作客胜仗纪录。次回合将于2月26日移师森林主场进行，森林晋级16强形势大好。

梅里路远射开纪录 费伦巴治索12码未果

接替戴治帅位的域陀皮利拉，首仗即令森林脱胎换骨。开赛初期，伤愈复出的中路守将梅里路（Murillo）从中场引球推进后，于20码外起脚远射抽入右下角，助森林先开纪录。落后的费伦巴治虽然有塔利斯卡（Talisca）的射门击中梅利路手臂，但经VAR翻看后没有判12码；主队上半场基本上未能威胁森林防线。

森林作客轻取费伦巴治。法新社
域陀皮利拉首演旗开得胜。法新社
森林首回合轻松取胜。法新社
伊戈捷西斯破纪录 韦特锦上添花

森林于3分钟后扩大优势，由基比斯韦特（Morgan Gibbs-White）近柱头槌一跣，伊戈捷西斯（Igor Jesus）门前接应头槌顶成2：0。这亦是捷西斯今届赛事第7个入球，打破球会传奇贝图斯（Garry Birtles）于1979年创下的单季欧洲赛入球纪录（6 球）。

易边后森林并没有放软手脚，下半场开赛仅5分钟，捷西斯与韦特互换角色，后者接应传中门前轻松射入，为诺定咸森林锁定首回合3：0胜局，晋级16强的机会高唱入云。

