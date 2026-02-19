英超｜阿仙奴领先两球遭榜末狼队逼和 补时后防失误致失分

周中英超赛事，阿仙奴作客榜末球队狼队在手握两球领先优势下，竟于补时阶段因后防沟通失误被逼和 2：2。虽然「兵工厂」目前在榜首仍领先5分，但曼城少踢一场且双方仍有一场需正面交锋，这次失分或会成为今季英超争霸的转捩点。

沙卡打破15场入球荒

上半场阿仙奴表现出色，布卡约沙卡（Bukayo Saka）于开赛初段即接应传中头槌破网，终结个人各项赛事长达15场的入球荒。换边后狼队一度压住兵工厂狂攻，但客队乘一次反击机会，由今季新加盟的后卫轩卡派尔（Piero Hincapie）接应加比尔马加希斯的助攻，于禁区内冷静射成2：0。

阿迪达赛后一脸茫然。美联社

晓高般奴为狼队追成较接近纪录。美联社

沙卡打破15场入球荒。美联社

阿仙奴防线门将齐「断片」

主队狼队并未放弃，他们先由晓高般奴（Hugo Bueno）于61分钟以一记精彩的弧线球直飞网窝追至1：2，更带起现场的气氛。阿仙奴随后变得保守，试图以死守维持胜果，最后却自乱阵脚。战至补时第4分钟，他们的防线出现致命失误，门将大维拉耶与中坚加比尔出现误会，让狼队19岁首度登场的小将艾杜斯（Tom Edozie）在混乱中起脚，皮球反弹中坚加拉费奥利（Riccardo Calafiori）身体后弹入网内。结果狼队戏剧性地追成2：2完场，阿仙奴痛失2分。

赛后领队阿迪达在场边目睹领先优势被对手追平，神情显得极度沮丧与难以置信。阿仙奴失2分后，以17胜7和3负得58分续排榜首，领先次席的曼城5分但踢多场，两军更有次循环的对决将于4月中上演。兵工厂周日对热刺的联赛不容再失。