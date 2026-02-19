英超｜朗尼狠批史洛特欠缺「领袖气场」：不入前五必被炒

利物浦今季卫冕之路惨不忍睹，目前仅位列联赛第6，落后榜首阿仙奴达15分。曼联传奇球星朗尼（Wayne Rooney）日前在《The Overlap Fan Debate》节目中大放厥词，直指「红军」主帅史洛特（Arne Slot）缺乏带领这支豪门球队应有的「气场（Aura）」，认为其帅位已进入倒数阶段。

「史洛特气场难比高普 帅位正值『试用期』」

尽管史洛特上季带领利物浦夺冠，但朗尼认为他的人格魅力远逊前任高普（Jurgen Klopp）。朗尼透露曾与史洛特数次见面，但印象平平：「我不认为他有那种气场。也许是因为利物浦刚经历过高普时代，这对任何人来说都很难接棒，但我真的感觉不到他身上有那种领袖风范。」 朗尼表示，虽然史洛特刚拿过冠军，但现在已像是在「面试」保住饭碗：「如果他这季不能带领球队重返前5名，他肯定会被炒。在刚赢得英超后说这种话很疯狂，但事实就是如此。」

史洛特今季领军表现令人失望。（美联社）

朗尼指云迪积克今季的速度已大不如前。（美联社）

朗尼现时主要为足球评论员。（法新社）

朗尼指主力老化为红军下跌主因

谈到利物浦崩盘的原因，朗尼认为核心球员状态下滑及伤患是致命伤。他指出穆罕默德沙拿（Mohamed Salah）与云迪积克（Virgil van Dijk）这两名领袖的速度已不如前，加上阿历山大阿诺特离队、安祖罗拔臣长期缺阵，令红军战力大打折扣。

不过，朗尼亦罕有地为曾与他隔空交火的云迪积克辩护，称赞他是「当代最强中坚」，而沙拿则是「英超史上最伟大球员之一」。他强调，身边失去大量主力支援，任何球队都难以夺冠，这份责任不应全由两名老将承担。