高级银牌｜大埔加时4：1破流浪封王 李志坚：冠军袋住先 盼再战亚冠

足球世界
更新时间：21:00 2026-02-18 HKT
发布时间：21:00 2026-02-18 HKT

高级组银牌决赛今日（18号）大年初二下午3时正于旺角大球场上演，大埔在加时阶段凭借保连奴的入球及马卡雷拿梅开二度，以4：1胜标准流浪，成功夺得今季首项锦标。赛事吸引4732名球迷入场，赛前有舞狮表演助兴，陈百祥到场支持流浪，刚离队的颜卓彬则现身大埔主家席。赛后大埔主教练李志坚表示希望能赢足总杯，再挑战亚冠。 

李志坚：冠军是袋住先 盼继续争取

大埔主教练李志坚赛后承认，球队今季征战频繁，伤兵问题浮现，能够夺冠实属难得：「开季要应付亚冠2、联赛和多个杯赛，其实只能跟着步伐走。今天赢了很幸运。」他指球队受伤患困扰：「你看到伊高，其实他预计都踢不到。我们差不多打了30场波，累积下来的问题现在出现了。」对于夺得今季首项锦标，坚Sir坦言：「可以先拿到冠军，都要先有个袋住先，很现实的。然后希望继续争取，尽力去争取。足总杯对我们来说很重要，因为我们真的很想可以再挑战亚冠。」

马卡雷拿：高兴助球队赢得困难比赛 保连奴：36岁未言退 我还能为大埔贡献 

梅开二度的马卡雷拿赛后表示，非常高兴能协助球队夺冠：「我很高兴能帮助球队，并赢得今天这场困难的比赛。」他又大赞其他队友：「即使伊高伤出，我们还有很多高质素球员，继续创造机会，当机会来临时我们就能把握并胜出比赛。」

后备上阵即建奇功的保连奴，今仗交出一个入球及一次助攻，他赛后难掩兴奋：「最重要是冠军，我很高兴大埔能成为冠军。」他透露自己随时做好上阵准备：「无论我踢20分钟还是90分钟，我都准备好上场帮助队友。我已经36岁，但我还有很多可以贡献给大埔，我还没完！」

 

记者、摄影：廖伟业

