曼联｜前曼联球员连格下一站巴西？ 传与巴甲升班马雷莫谈判

足球世界
更新时间：20:42 2026-02-18 HKT
发布时间：20:42 2026-02-18 HKT

前曼联球星连格（Jesse Lingard）的职业生涯或再有令人意外的转折。这位33岁的英格兰中场在与韩职球队FC首尔不欢而散后，目前为自由身。据巴西媒体《Globo》报导，他正与巴甲球队雷莫（Remo）进行谈判，有望转战南美，展开其职业生涯新一页。

有望转战巴甲展开新一页

此前，连加特曾与几支意甲球队、飞燕诺及域斯咸等传出绯闻，但如今看来他将情定巴西。据报，巴甲升班马雷莫已向连格提出正式报价，双方正就这宗令人意外的转会进行谈判。雷莫上季成功升班，但今季开局不顺，目前仅录得两和一负，在联赛榜排第16位。如果连格最终成行，他将会在巴甲赛场上与一些熟悉的面孔重逢，包括效力哥连泰斯的另一位前曼联球星迪比（Memphis Depay），以及彭美拉斯的中场安达斯彭利拿（Andreas Pereira）。

以习负面对负评

连格的职业生涯起起伏伏，亦曾备受外界批评，但他上月接受《天空体育》访问时表示，自己已对负评「百毒不侵」：「无论在足球场内外，人生总会遇到困难的时候，当你踢得不好，你会受到球迷的抨击。你必须经历这些并从中学习。我现在已经达到一个不在乎任何人说什么或想什么的境界。说到底，那都只是空话。」他承认自己「爱跳舞」的活泼形象，多年来可能被外界误解，他续说：「人们觉得他总是在胡闹，说他总是在跳舞。我当然会跳舞，我喜欢在对的时间和对的地点跳舞。但当我在训练场上或比赛日，我就是100%的工作模式。」

